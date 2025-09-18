Βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Μια 64χρονη νεκρή και 3 τραυματίες - Real.gr

Μια 64χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και ακόμα τρία άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της παλιάς αμερικανικής βάσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας 21χρονος οδηγός, που κινούνταν με το όχημά του με κατεύθυνση από Γλυφάδα προς Αθήνα, συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, που οδηγούσε η 64χρονη.

Βίντεο ντοκουμέντο

Λόγω της σύγκρουσης το ένα όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα ΙΧ και ένα ταξί.

Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες που ανέσυραν την 64χρονη οδηγό, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι άλλοι τρεις τραυματίες, διακομίσθηκαν με ελαφρά τραύματα στον Ερυθρό Σταυρό.