Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Οδηγός μηχανής παρέσυρε γυναίκα και 8χρονη - Real.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, κοντά στην οδό Μαξίμου, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της και μια 8χρονη να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο θύματα παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τον δρόμο. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής ξεκίνησε με κόκκινο φανάρι και κινήθηκε με ταχύτητα, γεγονός που ερευνάται από τις αρχές.

Η γυναίκα, η οποία κρατούσε το παιδί από το χέρι, παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα. Η 8χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με τραύματα και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που η μηχανή κατέληξε περίπου 150 μέτρα μακριά από το σημείο της παράσυρσης, ενώ ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα, καθώς και πλήθος πολιτών που προσέφεραν βοήθεια.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διακριβώσουν τα αίτια του τραγικού συμβάντος.

