Πώς εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα - Ο λόγος που μεταφέρθηκε σε δομή ανηλίκων - Real.gr

Η 16χρονη Λόρα, το κορίτσι που εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από το σπίτι της στην Πάτρα, βρέθηκε από τη γερμανική αστυνομία και οδηγείται σε δομή προστασίας ανηλίκων στο Βερολίνο. Εχει ήδη ενημερωθεί και η ελληνική αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR.

Όπως αποκαλύπτει το STAR, το παιδί εντοπίστηκε σε τυχαίο αστυνομικό έλεγχο σε δρόμο του Βερολίνου. Τουλάχιστον αυτό έχουν πει οι Γερμανοί στους Έλληνες αστυνομικούς.

Όταν κατάλαβαν ότι πρόκειται για τη Λόρα που είχε εξαφανιστεί με τόσο οργανωμένο τρόπο από την Ελλάδα, πρώτο τους βήμα ήταν να δουν αν είναι καλά στην υγεία της. Εξετάστηκε και από γιατρούς. Το επόμενο βήμα ήταν να ενημερωθεί επίσημα η ΕΛ.ΑΣ. για λεπτομέρειες και να κληθεί και η οικογένεια.

Γιατί οι Γερμανοί πηγαίνουν τη Λόρα σε δομή

Το ότι το κορίτσι βρίσκεται σε δομή υπό την προστασία του γερμανικού κράτους λέει πολλά για το πώς κρίνουν εκεί οι αρχές τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι της στην Ελλάδα.

Αρχικά, φαίνεται πως κρίνουν ότι η 16χρονη χρειάζεται προστασία μέχρι να ξεκαθαριστεί τι συμβαίνει πίσω από την εξαφάνιση. Οι αρχές θα πρέπει να δουν αν υπάρχει κακοποίηση, παραμέληση, αν υπάρχει κίνδυνος αν επιστρέψει σπίτι της. Θα γίνει κοινωνική αξιολόγηση και το τι θα πει η Λόρα στους Γερμανούς θα δρομολογήσει εξελίξεις.

Παράλληλα, στο Βερολίνο όπου βρέθηκε, δεν υπάρχει κάποιο στενό συγγενικό πρόσωπο να πάει το παιδί. Και να υπήρχε, όμως, θέλουν να βρίσκεται σε χώρο όπου δεν θα επηρεαστεί από κανέναν για τίποτα. Την έχει εξετάσει ήδη ψυχολόγος.

Ο πατέρας της Λόρας περίπου εδώ και τρεις εβδομάδες βρίσκεται στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές τον έχουν ενημερώσει, αλλά ούτε την έχει δει, ούτε της έχει μιλήσει ακόμα, και μάλιστα η πρώτη τους επαφή αναμένεται να γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Η μητέρα της βρίσκεται στην Πάτρα, στο Ρίο. Σύμφωνα με όσα είπε στο Star ο δικηγόρος της οικογένειας, η μητέρα δεν έχει επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές.