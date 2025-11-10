Πώς να επιλέξεις την ιδανική ασφάλιση αυτοκινήτου για εσένα - Real.gr

Μόλις παραλάβαμε το καινούργιο μας αυτοκίνητο και τα συναισθήματα χαράς που βιώνουμε είναι έντονα.

Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε· τώρα έρχεται η στιγμή να επιλέξουμε ποιος θα σταθεί δίπλα μας, κάθε φορά που ένα απρόοπτο θα συναντήσει την καθημερινότητά μας.

Η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας δεν αφορά μόνο την προστασία του αυτοκινήτου ή του οδηγού. Αφορά κυρίως την ασφάλεια που νιώθεις εδώ και τώρα, πως ό,τι κι αν συμβεί, υπάρχει κάποιος να ανταποκριθεί άμεσα και με φροντίδα. Γι’ αυτό και η αξιοπιστία και η φήμη μιας εταιρείας στον ασφαλιστικό κλάδο είναι καθοριστικής σημασίας.

Εξίσου σημαντικό είναι το πώς η εταιρεία αυτή αντιμετωπίζει τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων: όχι μόνο απέναντι στα ατυχήματα, την κλοπή ή τις φυσικές καταστροφές, αλλά και με υπηρεσίες όπως οδική βοήθεια, δήλωση ατυχήματος και φροντίδα ατυχήματος που κάνουν τη διαφορά όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Και βέβαια, όλα αυτά με ασφάλιστρα που παραμένουν προσιτά. Γιατί η σιγουριά δεν χρειάζεται να κοστίζει ακριβά.

Όμως, το πιο σημαντικό «κλειδί» για μία επιτυχημένη σχέση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη – οδηγό αυτοκινήτου και την ασφαλιστική εταιρεία, είναι η αίσθηση εμπιστοσύνης, μία σχέση που οι άνθρωποι στην Generali, υποδέχονται με φροντίδα και συνεχίζουν να χτίζουν από την πρώτη μέρα της συνεργασίας. Είναι οι ίδιοι που δηλώνουν πρόθυμοι να μας ενημερώσουν για τα ασφαλιστικά πακέτα και τα προνόμια που προσφέρει η εταιρεία, δημιουργώντας συμβόλαια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στο προφίλ του κάθε οδηγού. Ενημερωθήκαμε για όλα και σταθήκαμε στην ασφάλεια αυτοκινήτου και το πρόγραμμα Speed On, επιλέγοντας ανάμεσα από τρία πακέτα ασφάλισης, αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις δικές μας εξατομικευμένες ανάγκες. Κάτι που μπορεί ο οποιοσδήποτε να κάνει πολύ εύκολα, μέσω του online εργαλείου υπολογισμού ασφαλίστρων.

Οι γνώσεις των ανθρώπων της Generali για τον δυναμικό και σύνθετο κόσμο του αυτοκινήτου και η προθυμία να τις μεταδώσουν, που ξετυλίχθηκε από την πρώτη κιόλας ημέρα της γνωριμίας μας, μας εξέπληξε. Οι συμβουλές τους για το πώς θα γίνουμε πιο ασφαλείς οδηγοί, προστατεύοντας τους εαυτούς μας και τους γύρω μας, καθώς και τα έξυπνα tips με τα οποία θα εξοικονομήσουμε καύσιμα προστατεύοντας το περιβάλλον και το όχημά μας, αποδείχθηκαν πολύτιμα.

Ίσως, οι πολλαπλές υπηρεσίες, όπως η 24ωρη οδική βοήθεια με δυνατότητα παρακολούθησης real time της πορείας προς το σημείο κλήσης, καθώς και η άμεση επισκευή σε ένα κορυφαίο δίκτυο συνεργείων με απευθείας πληρωμή των εξόδων από την Generali, να θεωρούνται αυτονόητες. Πράγματι στην Generali οι υπηρεσίες αυτές και άλλες πολλές, είναι αυτονόητες στα ασφαλιστικά πακέτα που προσφέρει.

Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προγράμματος Speed On Generali, έρχεται να προστεθεί το Πρόγραμμα Επιβράβευσης, μέσα από το οποίο εξασφαλίζουμε εκπτώσεις και επιβραβεύσεις, όσο ασφαλέστερα οδηγούμε.

Προσωπικά, μόλις αποκτήσαμε την ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On, ενεργοποιήσαμε εντελώς δωρεάν το MyGenerali και συγκεκριμένα την υπηρεσία τηλεματικής My Drive και αμέσως απολαύσαμε ένα κουπόνι έκπτωσης αξίας 10€, καθώς και δυνατότητα έκπτωσης ασφαλίστρων 10% στην ανανέωση του ασφαλιστηρίου με Οδηγικό Σκορ πάνω από 50 αλλά και έκπτωσης έως και 40€ στα ετήσια ασφάλιστρα με μηνιαία επιβράβευση στο πρόγραμμα επιβράβευσης Club Red. Αφού εξασφαλίσαμε τις καλύτερες ασφαλιστικές παροχές για το νέο μας αυτοκίνητο, προχωρήσαμε στο επόμενο βήμα και κάπως έτσι βρεθήκαμε να σχεδιάζουμε το επόμενο οδικό μας ταξίδι!