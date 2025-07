Πώς να μην «ξεμείνεις» φέτος το καλοκαίρι - Real.gr

Είναι εκείνες οι στιγμές που δεν το σκέφτεσαι και πολύ. Απλώς το κάνεις. Κανονίζεις ένα τριήμερο στις Κυκλάδες, ένα road trip με φίλους, άλλη μια αυθόρμητη έξοδο, και μετά ακόμα μία. Κάπως έτσι, το καλοκαίρι αρχίζει να γεμίζει με όλα όσα ανυπομονείς να ζήσεις.

Μαζί, όμως, ξεπερνάς και το budget σου χωρίς καν να το καταλάβεις. Δεν είναι το ένα εισιτήριο ή ο ένας καφές. Είναι όλα μαζί. Εκείνο το μπλουζάκι που πήρες χωρίς δεύτερη σκέψη, το delivery της Κυριακής, τα εισιτήρια που κλείστηκαν τελευταία στιγμή. Και φτάνει η στιγμή που αναρωτιέσαι: «Μα καλά, πού χάλασα όλα τα χρήματά μου;». Και τότε έρχεται το άγχος: θα φτάσουν τα χρήματα για τον μήνα; Θα μπορέσεις να πας διακοπές; Να καλύψεις όσα έχεις ήδη κανονίσει; Η λύση όμως δεν είναι να κόψεις τα μικρά «ναι» της καθημερινότητας. Είναι να αξιοποιήσεις όσα ήδη κάνεις, με λίγο πιο έξυπνο τρόπο. Τόσο απλά.

Κάνε την αποταμίευση να δουλεύει για εσένα!

Δεν είσαι ο μόνος που αναρωτιέται πού πάνε τελικά όλα τα λεφτά. Φαίνεται πως πολλοί έχουν τους ίδιους προβληματισμούς. Γι’ αυτό και στρέφονται σε λύσεις που δεν θέλουν κόπο. Όπως τα εργαλεία αποταμίευσης που βοηθούν να χτίσεις ένα μικρό απόθεμα, χωρίς να αλλάξεις τις συνήθειές σου.

Στο Digital Banking της Εθνικής Τράπεζας, μπορείς να βρεις το Money Box , ένα έξυπνο εργαλείο ψηφιακής αποταμίευσης που σε βοηθά να αποταμιεύεις με τους δικούς σου ρυθμούς και σύμφωνα με τους δικούς σου στόχους. Ορίζεις εσύ τον κανόνα που σου ταιριάζει, π.χ. να αποταμιεύεται ένα ποσό κάθε εβδομάδα ή κάθε φορά που μπαίνει ο μισθός σου. Θέτεις στόχους όπως «Διακοπές Σεπτεμβρίου» ή «Έκτακτα έξοδα» και δημιουργείς ξεχωριστούς «κουμπαράδες» για κάθε σου ανάγκη. Και με την ενεργοποίηση του πρώτου σου Money Box, κερδίζεις και 1.000 πόντους στο Go For More . Ένα έξτρα boost, για να ξεκινήσεις πιο δυναμικά.

Μάλιστα, λύση υπάρχει σχεδόν για όλα αυτά που θέλεις να γίνονται απλά. Άλλωστε, το καλοκαίρι είναι για χαλάρωση, όχι για επιπλέον άγχη και με τα σωστά εργαλεία, μπορείς να το ζήσεις έτσι. Γι’ αυτό κάνε τη διαχείριση των οικονομικών πιο απλή και ευέλικτη. Μέσα από το Mobile ή το Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας, μπορείς να κάνεις όσα χρειάζεσαι γρήγορα και χωρίς κόπο. Να ανοίξεις νέο λογαριασμό , να αιτηθείς την απόκτηση μιας νέας κάρτα ς, να κάνεις αίτηση για λήψη δανείου ΕΞΠΡΕΣ για άμεσα μετρητά στον λογαριασμό σου και, φυσικά, να ενεργοποιήσεις το Money Box. Τόσο απλά!

Έτσι, θα πεις «ναι» και στο απρόσμενο χωρίς να σου πει «όχι» το πορτοφόλι σου.

