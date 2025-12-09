Πώς ο 37χρονος Στέλιος έχασε τη ζωή του σε φαράγγι στην Κρήτη - Ο περίπατος που κατέληξε σε τραγωδία - Real.gr

Ήθελε πάντα να εξερευνά τα πιο κρυφά σημεία της φύσης, την οποία και λάτρευε. Να βρίσκεται στις ψηλότερες κορφές, σε μέρη «μυστικά», με παραδεισένια και ενίοτε άγρια ομορφιά.

Αν και ο 37χρονος Στέλιος, που ήταν γνωστός με το παρατσούκλι «Λούκος», ήταν έμπειρος, ο περίπατος στα Αστερούσια Όρη, στο Φαράγγι Αμπά στην Κρήτη έμελλε να έχει τραγικό τέλος.

Η μαραθώνια επιχείρηση διάσωσης, που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής και ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, είχε τραγική κατάληξη καθώς ο 37χρονος Στέλιος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.

Οι ώρες αγωνίες

Ο 37χρονος τραυματίστηκε όταν εκτελούσε κατάβαση του καταρράκτη Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, του δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Σε κλήση του στο ΕΚΑΒ ανέφερε ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι και στα πλευρά, όπως αναφέρει το creta24.gr

Οι διασωστικές δυνάμεις -πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και δασοκομάντος- που έσπευσαν στο σημείο, αντιμετώπισαν δυσκολία στην προσέγγιση του 37χρονου και ζητήθηκε συνδρομή από ελικόπτερο Super Puma.

Το πρωί της Δευτέρας έγινε γνωστό πως το ελικόπτερο δεν μπορούσε, επίσης, να προσεγγίσει το ιδιαίτερα δύσβατο σημείο. Τότε, ξεκίνησε μια μακρά και δύσκολη επιχείρηση από τους διασώστες.

Όταν μετά από αρκετές ώρες εντόπισαν και ανέσυραν τον 37χρονο Στέλιο, διαπιστώθηκε ότι δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κατά τις μεσημεριανές ώρες, χθες Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για έρευνα και διάσωση άνδρα, στο φαράγγι του Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν συνολικά 31 πυροσβέστες από το Π.Κ. Πύργου Μονοφατσίου, την 3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 3ης Ε.Μ.Α.Κ.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

Οι Πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Αμπά, με συντονισμένες ενέργειες και τη με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. χωρίς τις αισθήσεις του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημεριανές ώρες σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025.