Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Νέο «κύμα» από την Πέμπτη, ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» - Real.gr

Τις επόμενες ώρες αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, σχεδόν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς από την Πέμπτη έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, σε λιγότερο από 24 ώρες έβρεξε στη Ζάκυνθο 95 χιλιοστά, στον Πύργο 85, στην Ανδρίτσαινα και στην Ωλένη Ηλείας 64.

Οι καταιγίδες παρέμειναν σε έναν θαλάσσιο χώρο νότια της Ζακύνθου, γι’ αυτό δεν σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής.

Οι επόμενες μέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, θα είναι σαφώς καλύτερες, ωστόσο θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές Δευτέρα (29/9), Τρίτη (30/9) και Τετάρτη (1/10).

Τη Δευτέρα αναμένονται βροχές και στην Αθήνα με τη θερμοκρασία να παραμένει χαμηλή και τις επόμενες μέρες. Στην πρωτεύουσα η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 24-25 βαθμούς.

Ωστόσο την Πέμπτη και την Παρασκευή θα σημειωθεί βαθμιαία επιδείνωση του καιρού, που θα διασχίσει όλη τη χώρα και θα δώσει αρκετές βροχές.