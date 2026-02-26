Πώς θα λειτουργήσουν οι συγκοινωνίες το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω του συλλαλητηρίου για τα Τέμπη - Real.gr

Οι εργαζόμενοι στη γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ – ηλεκτρικός σιδηρόδρομος) και στο Τραμ θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, με αφορμή την τρίτη επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών. Η συμμετοχή θα γίνει με στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 π.μ. και από τις 9:00 μ.μ. έως τη λήξη της βάρδιας. Ενδιάμεσα, τα συγκεκριμένα μέσα θα λειτουργούν κανονικά, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πολιτών προς τη συγκέντρωση.

Από την πλευρά του, το συνδικάτο εργαζομένων στον ΟΑΣΑ καλεί σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο, χωρίς να προβλέπεται στάση εργασίας. Παρ’ όλα αυτά, λόγω των συγκεντρώσεων, αναμένονται κυκλοφοριακές αλλαγές στις περιοχές που θα επηρεαστούν.

Υπενθυμίζεται ότι στον τομέα των μεταφορών, οι εργαζόμενοι στην ακτοπλοΐα και στο σιδηρόδρομο θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ έχει καλέσει σε κινητοποιήσεις στο δημόσιο τομέα, ενώ συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα, όπως η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, καθώς και πρωτοβάθμια σωματεία πολλών κλάδων, έχουν λάβει αντίστοιχες απεργιακές αποφάσεις.