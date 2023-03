Πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση του τρομοκρατικού δικτύου - Το προφίλ των συλληφθέντων - Το «ευχαριστώ» από το Ισραήλ

Η τρομοκρατία είναι ένας κοινός εχθρός και η καταπολέμησή της είναι κορυφαία προτεραιότητά μας, υπογράμμισε στο Twitter ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση των Αγιατολάχ στην Τεχεράνη εξάγει τρομοκρατία στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο και μόνο με μια σταθερή και κοινή στάση θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τις τρομοκρατικές δραστηριότητες του ιρανικού καθεστώτος».

I want to thank the Greek government and the Greek intelligence and security services for thwarting the terrorist attack against Jewish and Israeli targets.

Terrorism is a common enemy, and the fight against it is our top priority. >>