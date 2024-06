«Πώς μπορεί κάποιος να εξαφανιστεί μέρα μεσημέρι;» - Θρίλερ στη Σύμη με τον παρουσιαστή του BBC

Διαστάσεις θρίλερ παίρνει η εξαφάνιση του παρουσιαστή του BBC, Μάικλ Μόσλεϊ, στη Σύμη.

«Είναι τρελό, δεν βγάζει νόημα. Πώς μπορεί κάποιος να εξαφανιστεί μέρα μεσημέρι; Αν του είχε συμβεί κάτι θα τον είχαμε βρει είτε στο μονοπάτι είτε κοντά στο μονοπάτι που πήρε για να επιστρέψει στο λιμάνι του Γυαλού όπου έμενε με φίλους» λέει χαρακτηριστικά αξιωματούχος στη βρετανική Guardian.

Κάτοικος της περιοχής που μίλησε στο BBC Radio 5 Live για την περιοχή στην οποία χάθηκαν τα ίχνη του Μόσλεϊ είπε ότι «είναι ένα μονοπάτι που ανεβαίνει το βουνό αλλά πρόσφατα έγινε διάνοιξη και υπάρχει μόνο ένας δρόμος οπότε είναι αδύνατο να χαθείς ή να χάσεις τον προσανατολισμό σου. Δεν είναι μια διαδρομή που είναι πολύ δύσκολη όταν αρχίζεις την κατάβαση. Είναι μια διαδρομή που κάνουν καθημερινά οι τουρίστες που έρχονται στη Σύμη».

Η επιχείρηση έρευνας συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Στελέχη της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας αλλά και εθελοντές χτενίζουν το νησί προκειμένου να βρουν τα ίχνη του παρουσιαστή, η εξαφάνιση του οποίου δηλώθηκε επίσημα από την 62χρονη σύζυγό του το πρωί της Πέμπτης.

Search under way after TV doctor Michael Mosley goes missing in Greece https://t.co/trrWx5cb6g — BBC News (World) (@BBCWorld) June 6, 2024

Πέραν του ελικοπτέρου που απογειώθηκε από την Αθήνα, για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιείται και drone, το οποίο έχει δυνατότητα νυχτερινών πτήσεων και κάμερα θερμοεντοπισμού, με τις αρχές να ελέγχουν κυρίως δυσπρόσιτες περιοχές. Στο νησί, το οποίο είναι αρκετά βραχώδες, έχουν μεταβεί και πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα και τη Ρόδο, ύστερα από αίτημα των τοπικών αρχών.

Στις έρευνες συμμετέχουν 7 πυροσβέστες και 1 όχημα, ενώ υποστήριξη παρέχει η ομάδα χειριστών Συστήματος Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών από τη Ρόδο.

Έως τώρα, οι αναζητήσεις για τον 67χρονο παρουσιαστή παραμένουν άκαρπες.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το voria.gr:

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο Βρετανός παρουσιαστής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αναρτήσεις τοπικών ομάδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκίνησε να επιστρέψει με τα πόδια από την περιοχή του Αγίου Νικολάου περίπου στις 13:30 της Τετάρτης, χωρίς ωστόσο να επιστρέφει σπίτι του. Έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται.

Πότε τον είδαν τελευταία φορά

Μια γυναίκα είδε τον γιατρό και παρουσιαστή λίγες ώρες πριν την εξαφάνιση. Όπως περιέγραψε στην ΕΡΤ, «στις 14:20 φεύγω από το σπίτι μου να πάω στα δωμάτια και τον βλέπω δίπλα σε κάδους σκουπιδιών να μιλάει με κάποιον, κάπως ηλικιωμένο. Ο άλλος που ήταν δίπλα του φορούσε ένα καρό πουκαμισάκι πολύ λεπτό».

Η γυναίκα διευκρίνισε ότι πρώτα τον είδε και αφού ξεκίνησε η αναζήτησή του και δημοσιοποιήθηκε η φωτογραφία του αντιλήφθηκε ότι τον είχε δει.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που μίλησε στην Daily Mirror σχετικά με την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στο επίκεντρο βρίσκεται η περιοχή του μονοπατιού που εκτιμούν ότι θα ακολουθούσε ο Μάικλ Μόσλεϊ από την παραλία του Αγίου Νικολάου προς το Πέδι. Λόγω των πολλών ωρών που έχουν περάσει από τη στιγμή της εξαφάνισης, οι έρευνες έχουν επεκταθεί και σε άλλα μέρη του νησιού.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι ο παρουσιαστής να γλίστρησε και να έπεσε, ίσως λόγω καρδιακής προσβολής κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ενώ κανένα ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται είτε να είχε κάποιο ατύχημα και να έπεσε από ύψος, είτε να τον δάγκωσε φίδι.

Ο παρουσιαστής και η σύζυγός του έκαναν διακοπές στη Σύμη, διαμένοντας στο σπίτι φιλικού ζευγαριού. Ο 67χρονος και η γυναίκα του ήταν στην παραλία του Αγίου Νικολάου με ένα άλλο ζευγάρι, όταν ο παρουσιαστής αποφάσισε να επιστρέψει στο σπίτι όπου διέμενε στην περιοχή Πέδι της Σύμης.

Ποιος είναι ο Dr Michael Mosley

Ο 67χρονος Βρετανός δημοσιογράφος, Michael Mosley, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από χθες το απόγευμα στη Σύμη, είναι διάσημος στην πατρίδα του ως «τηλεοπτικός γιατρός». Ο Mosley σπούδασε Ιατρική σε Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, έχει εξασκήσει το ιατρικό επάγγελμα, ωστόσο τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Ο ίδιος πάντως ισχυρίζεται ότι προσπαθεί να τα συνδυάσει και τα δύο.

Τα τελευταία 25 χρόνια εργάζεται στην τηλεόραση, είναι δημιουργός ντοκιμαντέρ, όπως και βραβευμένος δημοσιογράφος επιστημονικών θεμάτων.

Είναι παντρεμένος και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Η 62χρονος γιατρός, Κλερ Μπέιλι, είναι ο «μεγάλος έρωτας της ζωής του», όπως λέει κατά καιρούς για την σύζυγό του. Και οι δύο αρθρογραφούν στην εφημερίδα «Daily Μail», όπως γράφει ο βρετανικός Τύπος.

Πρόσφατα, ο γνωστός Βρετανός δημοσιογράφος κυκλοφόρησε ένα βιβλίο, υπό τον τίτλο: «Fast Sleep», με θέμα τo ρόλο της διατροφής στη βελτίωση του ύπνου αποκαλύπτοντας ότι και ο ίδιος έπασχε από χρόνια αϋπνία. Η Ιατρική Ένωση της Βρετανίας τον έχει ανακηρύξει ως «ιατρικό ρεπόρτερ της χρονιάς» για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σχετικά με το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, όπως μεταδίδει το BBC.

Στη πατρίδα του, ο Dr Mosley είναι γνωστός για την εμφάνισή του σε τηλεοπτικά προγράμματα όπως το «This Morning» και το «The One Show». Παρουσιάζει επίσης το podcast υγείας «Just One Thing» για λογαριασμό του BBC.

Η δημοτικότητά του εκτοξεύτηκε όταν εξήγησε την αποτελεσματικότητα της δίαιτας 5:2 με στόχο την απώλεια βάρους, η οποία περιλαμβάνει «νηστεία» για δύο ημέρες την εβδομάδα. Στο παρελθόν, ήταν ένας από τους παρουσιαστές της σειράς «Trust Me, I’m A Doctor» στο BBC. Πιο πρόσφατα, παρουσίασε δύο σειρές για το «Channel 4», τα «Secrets Of Your Big Shop» και «Who Made Britain Fat;»

Ο Dr Michael Mosley έχει εκπονήσει αρκετές έρευνες για τα οφέλη της άσκησης υψηλής έντασης και τον αντίκτυπο των ηλεκτρονικών τσιγάρων στην υγεία. Επιπλέον, τον έχουν απασχολήσει κατά καιρούς θέματα όπως, αν η ζάχαρη είναι το νέο τσιγάρο, πόσο αλκοόλ πρέπει να καταναλώνουμε και αν θα πρέπει να ανησυχούμε για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Όπως αναφέρει το BBC, ο Dr Mosley έχει διενεργήσει πολλές έρευνες εξετάζοντας τα οφέλη της κατανάλωσης λιπαρών ψαριών, εάν το μαγείρεμα με κουρκουμά μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου και πώς να αυξήσουμε τα επίπεδα βιταμίνης D.