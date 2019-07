Πώς Πετυχαίνουν Τα Έθνη: Ένα νέο βιβλίο από τις εκδόσεις της διαΝΕΟσις

Το τελευταίο βιβλίο των εκδόσεων της διαΝΕΟσις έχει τίτλο "Πώς πετυχαίνουν τα έθνη; - Δέκα κανόνες για έναν κόσμο σε κρίση".

Συγγραφέας του είναι ο οικονομολόγος και δημοσιογράφος Ρουσίρ Σάρμα ο οποίος ταξιδεύει στον κόσμο τα τελευταία 25 χρόνια και συζητά με ειδικούς, προέδρους και επιχειρηματίες, φιλοδοξώντας να κατανοήσει γιατί κάποια έθνη πετυχαίνουν και κάποια άλλα όχι. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πορεία, την ακμή ή την παρακμή μιας χώρας; Το βιβλίο καταλήγει σε δέκα ξεκάθαρους κανόνες που υποδεικνύουν τις προοπτικές ανάπτυξης ή ύφεσης, με αναλυτικά παραδείγματα, ενδιαφέρουσες ιστορίες αλλά και πρωτογενή έρευνα από τον Σάρμα και την ομάδα του.

Το βιβλίο κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία και στο e-shop της διαΝΕΟσις.

Περισσότερα για το βιβλίο

Το βιβλίο του Ρουσίρ Σάρμα (τίτλος του πρωτοτύπου: "The Rise and Fall of Nations: Forces of Change in the Post-Crisis World") κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το 2016 και παρουσιάζει μια πρωτότυπη προσέγγιση στο θέμα της οικονομικής ανάπτυξης στην ταραγμένη μας εποχή.

Πώς επηρεάζουν οι τίτλοι των εφημερίδων την πορεία μιας οικονομίας; Τι ρόλο παίζει η τιμή των κρεμμυδιών στην πρόοδο της κοινωνίας; Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια ο οικονομολόγος Ρουσίρ Σάρμα ταξιδεύει ανά τον κόσμο και συνομιλεί με μεγιστάνες, προέδρους και πολίτες, σε μικρά χωριά και σε πρωτεύουσες, σε φτωχές χώρες και στις μητροπόλεις του κεφαλαίου. Μέσα από αυτή την εμπειρία συγκέντρωσε μια σειρά από βασικά συμπεράσματα για το ποιες χώρες ακμάζουν και προοδεύουν και ποιες αποτυγχάνουν. Σε τι διαφέρουν; Τι κάνουν σωστά οι μεν, τι κάνουν λάθος οι δε;

Στο βιβλίο αυτό, ο Σάρμα συμπυκνώνει τους χιλιάδες παράγοντες που καθορίζουν την τύχη μιας χώρας σε 10 ξεκάθαρους κανόνες. Με την κατάλληλη ερμηνεία, οι τίτλοι των πολιτικών εφημερίδων, οι επιδόσεις της μαύρης αγοράς, η τιμή των κρεμμυδιών και οι λίστες των δισεκατομμυριούχων μπορεί να αποτελούν σημάδια ακμής, παρακμής ή αναταραχών σε μια χώρα.

Στη νέα εποχή μετά την κρίση, όταν η ανάπτυξη επιβραδύνεται και η πολιτική σταθερότητα διαταράσσεται, το πρωτοποριακό βιβλίο του Σάρμα αποτελεί διαφωτιστικό οδηγό για να καταλάβουμε πού θα συμβεί η επόμενη μεγάλη αλλαγή, και χρήσιμο εργαλείο για να αξιολογήσουμε ψύχραιμα και τη δική μας πολύπαθη χώρα.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το περιεχόμενο και την προσέγγιση του Σάρμα στο άρθρο που έγραψε ο μεταφραστής του βιβλίου Ηλίας Νικολαΐδης.

Εξάλλου, τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου, η διαΝΕΟσις παρουσίασε το "Πώς Πετυχαίνουν Τα Έθνη" στον κήπο της Αίγλης Ζαππείου. Για το βιβλίο μίλησαν οι καθηγητές Αντιγόνη Λυμπεράκη και Γιώργος Παγουλάτος, ο δημοσιογράφος Ηλίας Μαγκλίνης και ο μεταφραστής του βιβλίου Ηλίας Νικολαΐδης, ενώ την εκδήλωση συντόνισε ο διευθυντής περιεχομένου της διαΝΕΟσις Θοδωρής Γεωργακόπουλος.

Είπαν για το βιβλίο

«Ο Ρουσίρ Σάρμα είναι ένας ευφυής και στοχαστικός παρατηρητής των αναδυόμενων αγορών. Οι σκέψεις του αξίζουν την προσοχή όσων ενδιαφέρονται για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας».

Λόρενς Σάμερς, πρώην υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ

«Ζωηρό και διαφωτιστικό».

Μάρτιν Γουλφ, Financial Times

«Απίθανο... Καταπληκτική οπτική... Απλώς ο καλύτερος οδηγός για την παγκόσμια οικονομία σήμερα».

Φαρίντ Ζακάρια

«Τόσο φιλόδοξο όσο και καλογραμμένο... Ένας συνδυασμός προσγειωμένου ρεαλισμού και αποφασιστικής τόλμης».

Reuters

Μερικά λόγια για τον συγγραφέα

Ο Ρουσίρ Σάρμα είναι οικονομολόγος και δημοσιογράφος. Σήμερα εργάζεται ως αναλυτής στην επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley (ο τίτλος του είναι Head of Emerging Markets και Chief Global Strategist) και αρθρογραφεί στους New York Times, στη Wall Street Journal, στους Financial Times, στο Foreign Affairs και άλλα έντυπα. Το 2012 το περιοδικό Foreign Policy τον επέλεξε ως έναν από τους «Top Global Thinkers» και το 2015 το Bloomberg τον κατέταξε ανάμεσα στους «50 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στις διεθνείς αγορές». To pr;vto toy bibl;io, Breakout Nations (2012) ;egine dieun;ew best-seller.