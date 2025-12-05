Ποτάμια οι δρόμοι στη Νέα Πέραμο: Απέραντη λίμνη κάτω από την Παλαιά Εθνική - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ποτάμι στη μέση του δρόμου της Παλαιάς Εθνικής Αθηνών – Κορίνθου με το νερό σε αυλές σπιτιών, μεταφέρει το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου από τη Νέα Πέραμο, που τις τελευταίες δύο ώρες σφυροκοπήθηκε από την κακοκαιρία Byron.

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία, ενώ εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους των Μεγάρων και της Μάνδραςνα μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Το νερό έχει ξεπεράσει τους 40 πόντους. Ακόμη και το κοιμητήριο έχει καλυφθεί από νερό και μία βάρκα έξω από σπίτι σε λίγο θα πλέει πάλι σε νερό, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η Πυροσβεστική προσπαθεί να προσεγγίσει σπίτι με το νερό να έχει φτάσει ως την πόρτα, στις εικόνες που καταγράφηκαν σε απόσταση 100 μέτρων κάτω από την Παλαιά Εθνική Αθηνών – Κορίνθου.

«Ηρθε η Πυροσβεστική, αλλά δεν εγκαταλείπουμε το σπίτι»

Με το νερό να φτάνει ως το γόνατο έξω από το σπίτι του, κάτοικος της Νέας Περάμου δηλώνει τουλάχιστον τρεις εγκλωβισμένους μεταξύ αυτών έγκυο συγγενή του. Ευτυχώς το νερό δεν μπήκε στο σπίτι, ανέφερε προσθέτοντας ότι η Πυροσβεστική ήρθε για τον απεγκλωβισμό του, αλλά αρνήθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του.

Κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς την Κόρινθο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Στο σημείο έχει προκληθεί κατολίσθηση και νερά γέμισαν το οδόστρωμα.