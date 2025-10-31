Πότε ξεκινούν οι μαζικές διαγραφές 285.000 φοιτητών - Ποιο πανεπιστήμιο έχει τους περισσότερους «αιώνιους» - Real.gr

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για περίπου 285.000 φοιτητές που βρίσκονται εκτός ορίων φοίτησης, καθώς μέσα στον Δεκέμβριο θα διαγραφούν οριστικά από τα μητρώα των ελληνικών πανεπιστημίων. Πρόκειται για όσους έχουν ξεπεράσει τον ελάχιστο χρόνο σπουδών και τη νόμιμη παράταση που προβλέπει ο νόμος 5224/2025, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ φέτος.

Η εξέλιξη αφορά ένα τεράστιο τμήμα του φοιτητικού πληθυσμού, που παραμένει «παγωμένο» εδώ και χρόνια στα φοιτητολόγια, με κάποιες εγγραφές να χρονολογούνται ακόμα και από τη δεκαετία του ’30.

Οι αριθμοί πίσω από τις διαγραφές

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας και της Συνόδου Πρυτάνεων, το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) συγκεντρώνει τους περισσότερους «αιώνιους» φοιτητές, με 83.970 εγγεγραμμένους, καθώς είναι και το αρχαιότερο ΑΕΙ της χώρας.

Αντίθετα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό ενεργών «αιωνίων», με 42,17% εξ αυτών να συμμετέχουν στις τελευταίες εξεταστικές περιόδους.

Από την άλλη, τα παλιά ΤΕΙ, που απορροφήθηκαν από πανεπιστήμια το 2018, παρουσιάζουν σχεδόν μηδενική συμμετοχή. Ενδεικτικά, μόλις 2,3% των φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας προσήλθαν σε εξετάσεις τα δύο τελευταία χρόνια.

Ενδιαφέρον από 30.000 φοιτητές για αποφοίτηση

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, περίπου 30.000 φοιτητές έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αξιοποιώντας τη διορία που προβλέπει ο νέος νόμος. Οι υπόλοιποι, αν δεν κινηθούν άμεσα, θα δουν τα ονόματά τους να διαγράφονται αυτόματα στο τέλος του έτους.

Τα πανεπιστήμια, κατόπιν εγκυκλίου του υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, έχουν ήδη ξεκινήσει να ενημερώνουν μέσω ανακοινώσεων στις ιστοσελίδες τους τους φοιτητές που κινδυνεύουν με διαγραφή.

Οι προθεσμίες και τι προβλέπει ο νόμος

Η νομοθεσία ορίζει ότι οι φοιτητές με έτος εισαγωγής έως το 2016 θα διαγραφούν δύο μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2025.

Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης ή παράτασης, μόνο όμως για όσους καταθέσουν αίτηση εμπρόθεσμα και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η πρυτανεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, «οι προθεσμίες είναι αυστηρές και δεν προβλέπεται νέα παράταση. Οι δικαιούχοι καλούνται να προχωρήσουν επειγόντως στη συμπλήρωση της αίτησης που είναι απαραίτητη για την εξαίρεσή τους από τις διαγραφές».