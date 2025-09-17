Πού κυκλοφορεί ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot και κερνάει όλο το μαγαζί (vid) – Μετά την Καρύτση και τη Μαβίλη ετοιμάζεται για νέα βραδινή εξόρμηση την ερχόμενη Παρασκευή - Real.gr

Αν βρίσκεστε σε κάποιο μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας και, ενώ περιμένετε να παραγγείλετε, σταματήσει μπροστά σας μια λευκή λιμουζίνα και βγει από μέσα ο Μάκης, τότε ό,τι φάτε ή πιείτε θα είναι κερασμένο από εκείνον. Αυτό ακριβώς συνέβη, το περασμένο Σάββατο, σε τρία καταστήματα εστίασης στην πλατεία Καρύτση και την πλατεία Μαβίλη.

Ο Μάκης, που κέρδισε το Eurojackpot, εμφανίστηκε ξαφνικά με μια λευκή λιμουζίνα, αφήνοντας άφωνους όλους τους θαμώνες, τους οποίους κέρασε φαγητό, ποτό και παγωτό.

Φήμες λένε, μάλιστα, ότι ο Μάκης της viral τηλεοπτικής διαφήμισης, που έχει και για άλλους, θα κυκλοφορήσει, το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής, σε Κουκάκι, Πετράλωνα και Κεραμεικό.

Δείτε τι έγινε το περασμένο Σάββατο με τον Μάκη:

