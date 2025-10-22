«Πού με έχεις μπλέξει; - Θα το φτιάξουμε, μην ανησυχείς»: Ο διάλογος μεταξύ των δύο 22χρονων μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Real.gr

Συνεχίζονται οι εξελίξεις σχετικά με το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Τόσο οι δύο κατηγορούμενοι 22χρονοι, προφυλακισμένοι πλέον, όσο και οι μάρτυρες, φαίνεται, μέσω των καταθέσεών τους, να φωτίζουν μέχρι πρότινος σκοτεινές πτυχές του θρίλερ.

Άκρως αποκαλυπτική είναι η κατάθεση του φερόμενου ως εκτελεστή, λίγες ημέρες μετά το έγκλημα.

Όπως λέει ο ίδιος συναντήθηκε με τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό της δολοφονίας και αυτά που συζήτησαν σοκάρουν:

«Ανέβηκε στη μηχανή και μου είπε ότι έγινε μ@λ@. Στον δρόμο τσακωθήκαμε και του είπα να κατέβει. Έφυγα μόνος μου για Αθήνα. Τις επόμενες μέρες τον πήρα τηλέφωνο και συναντηθήκαμε. Πήγαμε σε έναν καφέ στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί θυμάμαι ακριβώς τον διάλογο. Του είπα ‘δείχνουν το μηχανάκι κι εμένα στα κανάλια. Θα μας βρουν. Πάμε στην Αστυνομία να πεις τι έχει γίνει’. Εκείνος μου είπε ‘μην αγχώνεσαι, θα δούμε τι θα κάνουμε’. Του λέω ‘πρέπει να πάμε στην Αστυνομία. Πού με έχεις μπλέξει;’. Μου λέει ‘μπαίνοντας στο κάμπινγκ, έναν από αυτούς που ήταν εκεί, τον αναγνώρισα, τον ξέρω. Θα το φτιάξουμε, μην ανησυχείς’. Του λέω ‘πώς θα το φτιάξουμε;’ και μου λέει ‘ξέρω τον έναν από μέσα’».

Την ίδια στιγμή, ο ανιψιός και αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, έχει πει, μεταξύ άλλων, στη συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε στις Αρχές:

«Το βράδυ της δολοφονίας θυμάμαι, καθόμουν στην καρέκλα απέναντι από τον θείο μου, που καθόταν στο γραφείο του. Όταν κατάλαβα ότι έρχεται κάποιος από έξω, σηκώθηκα από την καρέκλα για να την αφήσω κενή να κάτσει ο πελάτης και πήγα προς το τζάκι. Ο Βασίλης ήταν εκεί τριγύρω στα ψυγεία».