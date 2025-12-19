Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα «Αναβάθμιση Κοινωνικών Υπηρεσιών» - Real.gr

(Ψηφιακά Μέσα – Καινοτόμα Εργαλεία – Κοινωνική Συνοχή)

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε στον συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου Savoy, στην Λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου 93 στον Πειραιά, η ενημερωτική ημερίδα της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά – ΚΟ.Δ.Ε.Π. «Αναβάθμιση Κοινωνικών Υπηρεσιών». Βασικός σκοπός της Ημερίδας ήταν η ανάδειξη των καινοτόμων δράσεων που έχει αναπτύξει ο φορέας τα τελευταία χρόνια και οι οποίες έχουν προσδώσει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στις κοινωνικές πολιτικές της πόλης του Πειραιά.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟ.Δ.Ε.Π., Ιωάννης Βοϊδονικόλας στον χαιρετισμό του επισήμανε: «Ως ΚΟ.Δ.Ε.Π., όλα αυτά τα χρόνια έχουμε έναν βασικό στόχο: να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που δυσκολεύονται. Με τρόπο πρακτικό, άμεσο και ανθρώπινο. Δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω από το αυτονόητο: να βοηθάμε όποιον το έχει ανάγκη, χωρίς διακρίσεις, χωρίς καθυστερήσεις. Η ομάδα μας βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους του Πειραιά. Εκεί συναντά ανθρώπους που χρειάζονται τρόφιμα, ρούχα, στέγη, μια κουβέντα, μια καθοδήγηση. Ανθρώπους που μπορεί να χάθηκαν μέσα στις δυσκολίες της ζωής και χρειάζονται ένα χέρι για να ξανασταθούν. Σήμερα, φροντίζουμε περίπου 5.500 νοικοκυριά. Και αυτό το κάνουμε μέσα από συγκεκριμένες υπηρεσίες: διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, φιλοξενία σε ξενώνα προσωρινής διαμονής, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, εύρεση κατοικίας και με την επίλυση καθημερινών αναγκών ατομικής υγιεινής, όπως το κοινωνικό κομμωτήριο και κοινωνικό πλυντήριο. Όμως θέλω να σταθώ και σε κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει απαραίτητο: τις κοινωνικά καινοτόμες δράσεις και τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων. Η κοινωνία αλλάζει, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται, και ο όγκος των περιστατικών που διαχειριζόμαστε έχει αυξηθεί. Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. Δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί με τον παλιό τρόπο. Γι’ αυτό αξιοποιήσαμε την τεχνολογία με έναν στόχο: να φτάνουμε πιο γρήγορα στον άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια. Σήμερα, χάρη στις ψηφιακές μας πλατφόρμες – καταγράφουμε άμεσα τα αιτήματα, οργανώνουμε καλύτερα τα στοιχεία, γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο ποιος χρειάζεται τι, παρεμβαίνουμε άμεσα. Είναι ένας τρόπος να κάνουμε πιο τίμια, πιο καθαρά και πιο αποτελεσματικά τη δουλειά μας. Παράλληλα, έχουμε καταφέρει να χαρτογραφήσουμε με όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Έτσι ο πολίτης μπορεί εύκολα να μάθει τι υπάρχει, πού θα απευθυνθεί, και ποια δομή μπορεί να τον εξυπηρετήσει και όλα αυτά με την αντίστοιχη μέριμνα προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, ώστε καμία πληροφορία να μην αποκλείει κανέναν. Πιστεύω ότι η προσέγγισή μας μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες. Γιατί η τεχνολογία, όταν χρησιμοποιείται σωστά, δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο. Τον βοηθά να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Τον φέρνει πιο κοντά σε εκείνον που έχει ανάγκη. Κλείνοντας, θέλω να πω κάτι απλό: Η κοινωνική πολιτική δεν είναι λόγια. Είναι πράξη. Και εμείς στην ΚΟ.Δ.Ε.Π. θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είναι η πόλη μας πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη και πιο υποστηρικτική για όλους και όλες.»

Στη συνέχεια ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Πειραιά κ. Γεώργιος Βίτσας χαιρέτησε την Ημερίδα τονίζοντας την αγαστή συνεργασία όλων των δομών των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά που στόχο έχουν την καλυτέρευση της ζωής των κατοίκων του Πειραιά που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Στην ομιλία του εξήρε τις δράσεις της KΟ.Δ.Ε.Π ενώ τόνισε πως μαζί με τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Μώραλη και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά σε συνεργασία με την ΚΟ.Δ.Ε.Π κανείς πολίτης που αντιμετωπίζει πρόβλημα δεν είναι μόνος του.

Την Ημερίδα και τις διεργασίες της, χαιρέτησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.

Παρών και ο Αντιπεριφεριάρχης Πειραιά κ. Σταύρος Βοϊδονικόλας εκπροσωπώντας τον Περιφεριάρχη Αττικής κ. Νίκο Χαρδαλιά. Στην ομιλία του, ο κ. Σταύρος Βοϊδονικόλας έκανε λόγο για μια ημέρα «ιδιαίτερης σημασίας για τις κοινωνικές πολιτικές της πόλης του Πειραιά δίνοντας θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο της ΚΟ.Δ.Ε.Π αλλά και στο διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό της ΚΟ.Δ.Ε.Π» ενώ εξήρε «την αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών που στόχο έχουν την άμεση πρόσβαση και βοήθεια των ευπαθών ομάδων των πολιτών».

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Βουλευτής Α’ Πειραιώς, κ. Κώστας Κατσαφάδος στον χαιρετισμό του επισήμανε «Η συζήτηση γύρω από τον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών δομών του Δήμου μας είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Οι πολίτες —και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτες ομάδες— έχουν ανάγκη από υπηρεσίες που λειτουργούν γρήγορα, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η μετάβαση στη ψηφιακή εποχή δεν είναι απλώς μια τεχνολογική αναβάθμιση. Είναι μια βαθιά κοινωνική μεταρρύθμιση, που φέρνει τον πολίτη πιο κοντά στον Δήμο και κάνει τις υπηρεσίες πιο προσβάσιμες, πιο ανθρώπινες και πιο δίκαιες. Ως Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι μετά από κάθε φυσική καταστροφή —είτε πρόκειται για πυρκαγιά, πλημμύρα ή οποιοδήποτε ακραίο φαινόμενο— οι υπηρεσίες κρατικής αρωγής βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να στηρίξουν τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται. Οι άνθρωποι αυτοί, συχνά ευάλωτοι, έχουν άμεση ανάγκη από βοήθεια, καθοδήγηση και προστασία. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, η αποτελεσματικότητα, η ταχύτητα και η ανθρωπιά των υπηρεσιών κάνουν τη διαφορά. Γι’ αυτό η συζήτηση για την αναβάθμιση των κοινωνικών δομών του Δήμου μας είναι απολύτως επίκαιρη. Οι κοινωνικές υπηρεσίες —όπως και οι υπηρεσίες κρατικής αρωγής— έχουν κοινό σκοπό: να βρίσκονται δίπλα στον πολίτη όταν αυτός χρειάζεται στήριξη. Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, η απλούστευση διαδικασιών και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου, Πολιτείας και κοινωνικών φορέων αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για να μπορούν οι υπηρεσίες αυτές να ανταποκρίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά».

Η Αντιδήμαρχος Περιουσίας και Κτηματολογίου Πειραιά, κ. Κυριακή Μπουρδάκου έστειλε χαιρετισμό στην ημερίδα επισημαίνοντας «Θέλω να πιστεύω πως η συζήτηση που εγκαινιάζετε σήμερα, θα συνεχιστεί μέσα από την καθημερινή προσπάθεια όλων μας αιρετών εργαζομένων αλλά και εθελοντών ώστε η κοινωνική συνοχή αλλά και η ενίσχυσή της που τόσο έχει ανάγκη ο Πειραιάς μας όχι μόνο να διαφυλαχτεί αλλά να αποκτήσει και νέο περιεχόμενο. Γιατί μόνο μέσα από συντονισμένη δράση και συνεργασίες μπορούμε να βρούμε εφικτές λύσεις.

Στο διάστημα της θητείας μου ως Αντιδημάρχου υπεύθυνης για την Πρόνοια του Πειραιά είχα μια εξαιρετική συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΚΟ.Δ.Ε.Π. Μια συνεργασία που βασίστηκε στην αλληλοκατανόηση, τον αμοιβαίο σεβασμό, την ειλικρινή ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών και κυρίως στην αντίληψη -κοινή και στον Πρόεδρο της ΚΟΔΕΠ όσο και εμένα- πως μόνο μέσα από συνδυασμένες παρεμβάσεις θα μπορούσαμε να ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας σε ανάγκη αλλά και να προσφέρουμε όλο κι καλύτερες υπηρεσίες στους συνδημότες μας. Σε μια στιγμή που η πόλη μεγαλώνει εκσυγχρονίζεται αποκτά νέες υποδομές οι Προνοιακές υπηρεσίες πρέπει σε αντιστοιχία να αλλάξουν υιοθετώντας καινοτόμες προσεγγίσεις αντίστοιχες σε ποιότητα με αυτές των μεγάλων πόλεων της Ευρώπης.

Παράλληλα να προετοιμαστούν για νέες πολύπλευρες κρίσεις που μπορεί να έρθουν αλλά και να εμβαθύνουν σε προβλήματα που αναδύονται. Η ενδοοικογενειακή βία, η στεγαστική κρίση , η νεανική παραβατικότητα, οι διάφορες εξαρτήσεις που πολλές φορές αντιμετωπίζαμε επιδερμικά ή μηχανιστικά σήμερα δημιουργούν νέα δεδομένα που απειλούν την κοινωνική συνοχή και θέτουν νέα διλήμματα και διαφορετικές ανάγκες. Μόνο με εκπαίδευση, συνεχή ανανέωση και καινοτομία μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να καμαρώνουμε μια πόλη που δεν φαίνεται μόνο μοντέρνα στους επισκέπτες της αλλά θα είναι σύγχρονη φιλική και χρήσιμη στους Δημότες της. Συνδυάζοντας την παραδοσιακή Πειραιώτική αλληλεγγύη των γειτονιών με την πιο προηγμένη τεχνολογικά και μεθολογικά υποστήριξη».

Στην Ημερίδα συμμετείχαν ενεργά δια της παρουσίας και των τοποθετήσεών τους, εργαζόμενοι της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά, Μέλη της ομάδα έργου του προγράμματος Social Innovation Piraeus II, Εξωτερικοί συνεργάτες του φορέα καθώς και Εκπρόσωποι από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πειραιά. Στα περιεχόμενα της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν ατομικές τοποθετήσεις του Νικήτα Κανάκη, Προϊστάμενου Κοινωνικών Υπηρεσιών της ΚΟ.Δ.Ε.Π., της Ελένης Κουνάδη, Υπεύθυνης Φυσικού Αντικειμένου του έργου Κόμβος Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Innovation Piraeus II., της Γενοβέφας Κασιδιάρη, Κοινωνικής Λειτουργού του έργου Κόμβος Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Innovation Piraeus II, Μαρίας Φασάκη, Ψυχολόγου του έργου Κόμβος Κοινωνικής Δικτύωσης – Social Innovation Piraeus II., του Σοφοκλή Κάπη, Gender Expert, Εξωτερικού συνεργάτη της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

Το κοινό συμμετείχε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις διεργασίες της Στρογγυλής Τράπεζας Ομιλητών με συμμετέχουσες από την επιστημονική και διοικητική ομάδα της ΚΟ.Δ.Ε.Π. Με ενδιαφέρον παρακολούθησαν τις τοποθετήσεις της ψυχολόγου Μαρίας Φασάκη, της κοινωνικής λειτουργού Ιωάννας Πάσχου, της Διοικητικής Υπάλληλου, ειδικής σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Φανής Φιλίππου.

Ενδιαφέροντα συμπεράσματα προέκυψαν και από τοποθέτηση της Συντονίστριας Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πειραιά Αγγελική Κουστουμπάρδη, η οποία μίλησε για την διασύνδεση της ΚΟ.Δ.Ε.Π με το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου. Παράλληλα, προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό που αφορούσε κομμάτι των καινοτόμων δράσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με το κοινό να παρακολουθεί με συγκίνηση τις αληθινές μαρτυρίες των επωφελούμενων των προγραμμάτων της KO.Δ.Ε.Π.

Την ημερίδα τίμησαν δια της εκλεκτής παρουσίας τους και απεύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος Φιλολογικής Στέγης Πειραιά, Στέφανος Μίλεσης και ο Κοινωνικός Λειτουργός στο Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Πειραιά, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Σπύρος Κασιδιάρης.

Την Ημερίδα και τα επιμέρους στοιχεία της, συντόνισε η Δημοσιογράφος και μέλος της ΕΣΗΕΑ, Κορύνα Μαντάγαρη.