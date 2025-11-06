Πραγματοποιήθηκε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και πορεία στο κέντρο της Αθήνας - Real.gr

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη (6/11), πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών και φοιτητών, στο κέντρο της Αθήνας.

Με αιτήματα για την κάλυψη των κενών στα σχολεία, τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, αλλά και την άρση των αποφάσεων για συγχωνεύσεις τμημάτων, δάσκαλοι, καθηγητές και μαθητές συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι στα Προπύλαια.



Μαζί τους, φοιτητές, οι οποίοι αντιδρούν, μεταξύ άλλων, στην ίδρυση και λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων και στις διαγραφές των «αιώνιων» φοιτητών από τα μητρώα των ΑΕΙ.

Μετά το συλλαλητήριο ακολούθησε ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας προς τη Βουλή.

Η κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας έχει αποκατασταθεί.