Πρέβεζα: 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό στην αυλή σπιτιού - Real.gr
Πρέβεζα: 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό στην αυλή σπιτιού

19:42, 01/01/2026
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 16χρονος ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό σε χωριό του δήμου Ζηρού στην Πρέβεζα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 16χρονος βρισκόταν στην αυλή σπιτιού και κυνηγούσε πουλιά.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, κάτω από άγνωστες συνθήκες το όπλο εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ανήλικος γλίστρησε και έπεσε και κατά την πτώση υπήρξε η εκπυρσοκρότηση.

Άμεσα διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας όπου διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αναμένεται να διακομισθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, πιθανότητα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, ενώ είναι άγνωστο μέχρι στιγμής ποιος είναι ο κάτοχος του όπλου.

