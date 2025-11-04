Προ των πυλών 48ωρη κακοκαιρία - Νέες συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού - Real.gr

Εκ νέου συστάσεις απευθύνει η Πολιτική Προστασία στους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

* Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

* Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

* Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

* Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

* Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

* Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

* Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

* Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

* Ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

* Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

* Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

* Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

* Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

* Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

* Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

* Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

* Μη στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

* Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).

* Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

* Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

* Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (04-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05-11-2025) σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Kατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης έως και το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται για τις ακόλουθες περιοχές:

α. Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Η αναλυτική πρόγνωση:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα το απόγευμα.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 ενώ στα δυτικά και βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία και από το απόγευμα στα ανατολικά, 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανοιχτά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) και από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες στην ανατολική Στερεά, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι κατά τόπους θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στις δυτικές Κυκλάδες και από τη νύχτα στη δυτική Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα δυτικά νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις. Οι νεφώσεις στα βόρεια από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, κυρίως στην περιοχή της Λήμνου, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι, μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από τις προμεσημβρινές ώρες στα νότια θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είνα ισχυρά έως τις μεσημβρινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως νομός Μαγνησίας) και στις Σποράδες και έως τις βραδινές ώρες στην κεντρική και βόρεια Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 18 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20 και στα δυτικά ηπειρωτικά και την νησιωτική χώρα τους 21 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 06-11-2025

Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες (κυρίως στα δυτικά) και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-11-2025

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στις νότιες Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες.

Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-11-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια τις πρωινές ώρες και από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.