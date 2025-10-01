Προ των πυλών διήμερη κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο» - Real.gr

Προ των πυλών είναι η κακοκαιρία, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει από το βράδυ της Τετάρτης με έντονα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι οι έντονες βροχοπτώσεις, οι ισχυρές καταιγίδες και η απότομη πτώση της θερμοκρασίας στη βόρεια Ελλάδα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αιφνίδιο πλημμυρικό κίνδυνο, ιδιαίτερα σε ευάλωτες περιοχές.

Ήδη από τις απογευματινές ώρες, οργανωμένος πυρήνας ισχυρών καταιγίδων εντοπίζεται στο Ιόνιο, ο οποίος αναμένεται να κινηθεί ανατολικά και να επηρεάσει μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Σε επιφυλακή βρίσκονται:

Τα νησιά του Ιονίου

Η δυτική και νότια Πελοπόννησος

Η Στερεά Ελλάδα, περιλαμβανομένης της Αττικής

Η Θεσσαλία και η Μακεδονία, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται και στην Αττική, όπου, είναι πολύ πιθανό αύριο από το μεσημέρι και μετά να σημειωθεί ισχυρή καταιγίδα.

Από το βράδυ της Πέμπτης και κυρίως την Παρασκευή, τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο, στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο αναμένεται να βελτιώσουν την κατάσταση στα δυτικά.

Η κακοκαιρία υποχωρεί πλήρως μέσα στο Σαββατοκύριακο, με βελτιωμένο καιρό και άνοδο της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς με ανάρτησή του προειδοποίησε για κακοκαιρία διαρκείας 2 ημερών από αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Η ανάρτησή του:

«Ύπουλη και επικίνδυνη κακοκαιρία εξαιτίας της ζεστής θάλασσας…»

«Yπουλη και επικίνδυνη» χαρακτήρισε την κακοκαιρία ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, εξηγώντας ότι, εξαιτίας της ζεστής θάλασσας, «εξατμίζεται περισσότερη υγρασία, με αποτέλεσμα να τροφοδοτείται το σύστημα με λανθάνουσα θερμότητα, καθώς οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε σύννεφα και βροχή».

«Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο γρήγορη ανάπτυξη νεφών και ισχυρότερες βροχοπτώσεις» συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ο μετεωρολόγος.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Αναλυτικά, στην ανάρτηση που προχώρησε στον προσωπικό του λογαριασμό ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναλυτικά ανέφερε:

«Ύπουλη και επικίνδυνη κακοκαιρία εξαιτίας της ζεστής θάλασσας..”

Καλημέρα!

Τα κύρια χαρακτηριστικά της :

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις ( πάνω στο Π) την Πέμπτη από νωρίς το πρωί στα δυτικά και σταδιακά και στα βόρεια. Την Παρασκευή Μακεδονία -Θράκη , βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Φαινόμενα περιμένουμε στις περισσότερες περιοχές.

Θυελλώδεις άνεμοι κυρίως σε Ιόνιο και νότιο Αιγαίο.

Πτώση θερμοκρασίας μέχρι 8 βαθμούς και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά (μεσάνυχτα Πέμπτης 1300m).

Αττική : Πέρασμα ισχυρής καταιγίδας την Πέμπτη 2/10/25 τις μεσημεριανές ώρες.

Υ.Γ: Η θερμοκρασία της θάλασσας παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μιας κακοκαιρίας (χαμηλού βαρομετρικού) και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση όσο και την πορεία της. Ειδικότερα:

-Ενίσχυση (βάθυνση χαμηλού):

Όταν η θάλασσα είναι ζεστή, εξατμίζεται περισσότερη υγρασία → τροφοδοτείται το σύστημα με λανθάνουσα θερμότητα καθώς οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε σύννεφα/βροχή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο γρήγορη ανάπτυξη νεφών, ισχυρότερες βροχοπτώσεις και βάθυνση του χαμηλού.

-Τροποποίηση κίνησης:

Η θέρμανση της ατμόσφαιρας κοντά στην επιφάνεια μπορεί να αλλάξει την κατανομή πιέσεων και θερμοκρασιών, επηρεάζοντας τους ανέμους και κατ’ επέκταση την τροχιά του χαμηλού. Ένα θερμό θαλάσσιο υπόβαθρο μπορεί να “τραβήξει” το σύστημα πιο νότια ή ανατολικά από ό,τι θα αναμενόταν».

Κλειστά τα σχολεία σε Ζάκυνθο

Την απόφαση να μην λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία του νησιού, εξ αιτίας της κακοκαιρίας, που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ανακοίνωσε ο Δήμος Ζακύνθου. Νωρίτερα η Πολιτική Προστασία της Αντιπεριφέρειας, εξέδιδε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, σύμφωνα με το οποίο «από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτης 1/10/2025, έως το απόγευμα της Πέμπτης 2/10/2025, σφοδρές καταιγίδες θα πλήξουν τη Ζάκυνθο με μέγιστη επικινδυνότητα από τις 4.00πμ. – 10.πμ.

Μεγάλη Προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι κάτοικοι του Κεντρικού και Νότιου τμήματος του νησιού, κυρίως όμως οι κάτοικοι της Πόλης και του Βασιλικού.» Η Πολιτική Προστασία κάνει έκκληση σε όλους τους κατοίκους της Ζακύνθου, εάν και εφόσον προκύψουν κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις ειδικά σε περιοχές που ενέχουν κίνδυνο κατολισθήσεων και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερη σύσταση να είναι προσεκτικοί σε φαινόμενα κατολισθήσεων γίνεται στους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, στις ευάλωτες περιοχές της Πόλης της Ζακύνθου καθώς και σε όλες τις παράκτιες περιοχές. «Επίσης, παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι ειδικά των αγροτικών περιοχών, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε φαινόμενα συσσώρευσης φερτών υλικών και αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά προβλήματα σε τάφρους χειμάρρους γεφύρια και ρέματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Δήμος Ζακύνθου, από την πλευρά του ενημερώνει ότι, με απόφαση του Δημάρχου Ζακύνθου, Γιώργου Στασινόπουλου και μετά από σύσκεψη με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του νησιού. «Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή αύριο το πρωι, με έντονα φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.»

Δήμος και Αντιπεριφέρεια Ζακύνθου, έχουν θέσει σε ετοιμότητα όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και καλούν το ίδιο να κάνουν και οι εθελοντικές ομάδες του νησιού.

Το έκτακτο της ΕΜΥ

Νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, για την επερχόμενη κακοκαιρία.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.