Πρόεδροι Εργατικών Κέντρων: Υψιστη δημοκρατική διαδικασία το Συνέδριο ΓΣΕΕ

«Η διεξαγωγή του 37ου Συνεδρίου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) αποτελεί ύψιστη δημοκρατική διαδικασία» αναφέρουν σε παρέμβασή τους πρόεδροι Εργατικών Κέντρων & Ομοσπονδιών.
Αναλυτικότερα, στην παρέμβασή τους, αναφέρουν τα εξής:
«Εμείς οι πρόεδροι των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, δύναμης της ΓΣΕΕ, δηλώνουμε αποφασισμένοι να συμβάλουμε στην προάσπιση των δημοκρατικών διαδικασιών και να μην επιτρέψουμε τον ακρωτηριασμό και την αποδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος στον ιδιωτικό τομέα από εκείνους που στοχεύουν, παραβιάζοντας νόμους και καταστατικό, να επιβάλουν, διά της σωματικής ρώμης, τους συσχετισμούς που επιθυμούν στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Η διεξαγωγή του 37ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ αποτελεί ύψιστη δημοκρατική διαδικασία.
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουμε υποχρέωση, αλλά και δικαίωμα, να ασκήσουμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων του ιδιωτικού τομέα, αλλά και την αποκατάσταση των αδικιών εις βάρος τους από τις ανάλγητες και αδιέξοδες πολιτικές.
Η παρεμπόδιση διεξαγωγής του Συνεδρίου της ΓΣΕΕ από κομματικούς στρατούς πλήττει όχι μόνο τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας της κοινωνίας.
Είναι χρέος όλων μας να προασπίσουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες, όπως είναι χρέος μας να επιδείξουμε σεβασμό στις διαφορετικές αντιλήψεις, δίνοντας αγώνα για πλουραλιστικά εργατικά συνδικάτα.
Η πραγματοποίηση του 37ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ αποτελεί μείζον ζήτημα έκφρασης και λειτουργίας των συλλογικών Θεσμών. Αποτελεί ζήτημα ύπαρξης της ίδιας της δημοκρατίας, η οποία ούτε εκβιάζεται ούτε τρομοκρατείται.
Η ΓΣΕΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ!
ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΤΗΣ!!
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ:
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ (ΠΟΣΤ)
ΒΕΝΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΝΙΕ)
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ- ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΟΠ-ΟΤΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΗΒΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΡΑΓΚΟΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜ. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜ. ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΚΕ)
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΠΑΜ)
ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΚΛΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΚΟΛΕΒΕΝΤΗΣ ΦΩΤΗΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΑΤΟΥ
ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜ. ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΟΜΕ-ΚΗΕ)
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΩΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΛΑΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΥΠΑ)
ΛΙΓΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΛΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΙΟΥ
ΛΙΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (πρώην ΟΕΣΙΚ)
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΑΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (ΟΒΕΣ)
ΜΕΙΝΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜ. ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ «Η ΕΝΩΣΙΣ» (ΠΟΕΚ)
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΜΠΑΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΤΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜΥΛΕ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ (ΠΟΣ)
ΠΕΠΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
ΠΕΤΡΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΣΑΒΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΤΟÏΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜ.ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕΓΟ)
ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΤΣΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΠΟΕΜ)
ΤΣΟΥΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜ.ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ)
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜ. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΧΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΙΔΑΣ
ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜ. ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΧΟΥΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»