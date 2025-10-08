Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 12 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα πιστόλια στον Έβρο - Real.gr

Quantcast
21:40, 08/10/2025
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 12 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα πιστόλια στον Έβρο

Με τη σημερινή απόφαση προφυλάκισης και των τελευταίων έξι συλληφθέντων Τούρκων υπηκόων -οι πρώτοι έξι οδηγήθηκαν στη φυλακή χθες – ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολογίας του συνόλου των κατηγορουμένων για παράνομη είσοδο στη χώρα καθώς και εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή οπλισμού (κατά την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκαν σε αποσκευές 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες).

Σημειώνεται πως σύμφωνα με συνηγόρους υπεράσπισης των παράνομα εισερχομένων στη χώρα μέσω του ποταμού Έβρου όλοι οι συλληφθέντες αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με τον εν λόγω οπλισμό.

