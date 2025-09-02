Προφυλακιστέος ο 46χρονος οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα - Real.gr

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, μετά την σημερινή απολογία του στον ανακριτή, για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στην Πάτρα, με θύμα μία 86χρονη και ελαφρά τραυματισμένη μία 8χρονη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 46χρονος, ο οποίος κινείτο με τη μοτοσικλέτα του επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς τη διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την 86χρονη και την 8χρονη που διέσχιζαν κάθετα τον δρόμο.

Κατόπιν, η 86χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η 8χρονη διακομίστηκε τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Μετά το τροχαίο η Αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη του 46χρονου.