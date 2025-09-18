Προφυλακίστηκε ο 32χρονος που κατηγορείται για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Real.gr

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τους εμπρησμούς στον Υμηττό.

Της Άννας Κανδύλη

Η απολογία του, που δόθηκε χωρίς την παρουσία δικηγόρου, ήταν σύντομη, με τον κατηγορούμενο να ομολογεί, σύμφωνα με πληροφορίες, τους εμπρησμούς, ισχυριζόμενος ότι το έκανε γιατί δεν είχε να φάει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είπε επίσης ότι έχει ακουστά τον ISIS.

Εν τω μεταξύ, αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη του 32χρονου στο Αυτόφωρο, η οποία αφορά στις επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω.

Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να κληθούν τα θύματα μετά από αίτημα του κατηγορούμενου.

O 32χρονος, όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο του Αυτοφώρου, παραδέχτηκε τις πράξεις του.