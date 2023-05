Project «Just/art»*: Μπορεί η τέχνη να συμβιώσει με το δίκαιο;

Tο Project «Just/art»*, που ξεκίνησε το 2016, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Κασσανδρινός με σκοπό την προώθηση νέων καλλιτεχνών και δημιουργικών ιδεών στο ευρύ κοινό, στο πλαίσιο του οποίου διερευνά χώρους- ορόσημα ως σημεία Τέχνης και την σχέση μεταξύ τέχνης και δικαίου, θα λάβει χώρο στις 18-30 Μαΐου, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων, στο Θησείο.

Με βασικό ερώτημα αν μπορεί να επιβιώσει η τέχνη εκτός των κλασσικών, αναμενόμενων χωρών και αν μπορεί κυρίως να συμβιώσει με το δίκαιο, ο Αλέξανδρος Κασσανδρινός επιμελείται την έκθεση με τίτλο “Social change: In times of injustice” η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δήμου Αθηναίων.

Social Justice: it happens to one, it happens to all. Υπό το πρίσμα της συνεχώς αυξανόμενης λίστας κρίσεων που ξεπερνούν όλα τα σύνορα και πολιτισμούς, το project "Just/Art"* κινητοποίησε νέους, αλλά και καταξιωμένους καλλιτέχνες να αντιμετωπίσουν μέσα από την τέχνη τους την κλιμάκωση της βίας, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις περιβαλλοντικές ανησυχίες, την κοινωνική ανισότητα, τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, τη σύγχυση μέσα στην προσωπική ανυπαρξία.

Πόσο οριακά στενή είναι η σχέση μεταξύ τέχνης και ακτιβισμού και πώς καλλιτέχνες που ζουν «προνομιούχες» ζωές μπορούν να ενισχύσουν τις εκκλήσεις για κοινωνική δικαιοσύνη και να εκπροσωπήσουν αποτελεσματικά περιθωριοποιημένες κοινότητες;

Στα ερωτήματα αυτά απαντούν με τα έργα τους οι Κωνσταντίνος Κανταρτζής, Δήμητρα Κωνσταντινίδη, Βασίλης Μπακάλης, Φένυ Μπούζα, Σοφία Παπαδοπούλου, Καρολίνα Πέτση, Δημήτρης Ραφαήλ Σημάδης, Taras Tolstikov, Σπυριδούλα Φειδεροπούλου.

Αυτός ο μακροχρόνιος ρόλος των καλλιτεχνών βρίσκεται στο επίκεντρο της έκθεσης «Social change: in times of injustice», μια έκθεση τέχνης που πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Δήμου Αθηναίων με τη συνεργασία του ΟΠΑΝΔΑ .

Η έκθεση αναζητά ακρότητες που αντικρούουν, επανεξετάζουν και απορρίπτουν τις ανισότητες αποτελώντας παραδείγματα των επιδιώξεων του ουμανισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το δικαίωμα του ατόμου αλλά και των κοινωνιών σε ίση πρόσβαση στην ευκαιρία και το όφελος. Στη σημερινή εποχή της κρίσης και του πολέμου, η ανισότητα πλούτου, η καταστολή της ελευθερίας του λόγου, οι διακρίσεις, η θρησκευτική μισαλλοδοξία, η πολιτική διαφθορά λειτουργούν ως τροχοπέδη στα ζητούμενα του Ουμανισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Χώρος Έκθεσης: Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων, Ηρακλειδών 66 και Θεσσαλονίκης, Θησείο

Διάρκεια Έκθεσης: 18-30 Μαΐου 2023

Εγκαίνια Έκθεσης : Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023, 19:00- 22:00