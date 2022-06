Προκήρυξη 50 θέσεων από το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Σπουδών «Ζώα: Ηθική,Δίκαιο,Ευζωΐα»

H εξαιρετική και έντονη ευαισθητοποίηση που σημειώνεται τις τελευταίες δεκαετίες για τα ζώα, καθώς και το αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για την ευζωία, τα δικαιώματα και την ηθική απέναντί τους στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς είχε ως επιστημονικό επακόλουθο την ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία. Το ΔΠΜΣ συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το, εν λόγω, είναι το μοναδικό ΔΠΜΣ με αντικείμενο την «ηθική των ζώων» που που λειτουργεί σε ελληνικό Πανεπιστήμιο. Απευθύνεται σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση σε σχέση με τις κοινωνικές, ηθικές, περιβαλλοντικές και νομικές πτυχές της σχέσης μας με τα ζώα και κυρίως σε κτηνιάτρους, νομικούς, εργαστηριακούς ερευνητές, επιστήμονες σε Δήμους και Περιφέρειες, καθώς και σε όσους διακρίνονται από ευαισθησία για τα έμβια όντα και τα οικοσυστήματά τους. Το ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία έχει αποσπάσει το 2016 το Διεθνές βραβείο «International Development Project Award» που απονέμεται από το «The Animals and Society Institute και Humane Society Institute for Science and Policy» της «The Humane Society of the United States».Το ΔΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές (Λίμνη Κερκίνη – Οκτώβριος 2021) και σε επιστημονικά συνέδρια (Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Eco ευ-ζην: Περιβάλλον, Ζώα, Ηθική» 2-4 Ιουνίου στη Χάλκη/ Κωνσταντινούπολη, το οποίο διοργανώθηκε από το (ΔΠΜΣ) «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία» του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και την Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με έναρξη τον Οκτώβριο του 2022. Το 3ο εξάμηνο αφορά μόνον την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (δεν περιλαμβάνει διδασκαλία). Η διάρθρωση των μαθημάτων είναι τέτοια, ώστε να καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση του Προγράμματος και από εργαζόμενους, με μέσα σύγχρονης εξ αποστάσεως συμμετοχής.