Προμαχώνας: Ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι του μπλόκου στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Real.gr

Ο αγρότης Γιάννης Τουρτούρας και ο κτηνοτρόφος Τάσος Γκιοργκίνης θα εκπροσωπήσουν το μπλόκο του Προμαχώνα στη συνάντηση της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων την Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό.

Αυτές τις μέρες ο Προμαχώνας είναι ανοιχτός για όλα τα οχήματα και αυτό ισχύει μέχρι και την επόμενη Τρίτη.

Οι Σερραίοι εκπρόσωποι του μπλόκου του Προμαχώνα στη συνάντηση της Δευτέρας θα θέσουν επί τάπητος θέματα που αφορούν το Νομό Σερρών όπως το ιδιοκτησιακό, την ανταλλαγή χωραφιών, το ζήτημα με το ΑΤΑΚ και των δεσμευμένων ΑΦΜ που έχει αφήσει αγροτές απλήρωτους, τους διοικητικούς ελέγχους αλλά και θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία, όπως ο εμβολιασμός των προβάτων.

Οι Σερραίοι εκπρόσωποι του μπλόκου του Προμαχώνα θα ενημερώσουν την Τρίτη τους συναδέλφους τους και εκείνη την ημέρα θα αποφασισθεί αν αποχωρήσουν με τα τρακτέρ τους από τον Μεθοριακό σταθμό ή αν κλιμακώσουν τον αγώνα τους.