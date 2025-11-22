Προμηθέας Αλειφερόπουλος – Νίκος Μήλιας: Ατύχημα για τους ηθοποιούς στη σκηνή – Αναβάλλονται οι παραστάσεις - Real.gr

Ατύχημα κατά τη διάρκεια της παράστασης Festen είχαν ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος και ο Νίκος Μήλιας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Οι δύο ηθοποιοί υποδύονται τα αδέλφια και σε μια ιδιαίτερα έντονη σκηνή, έχασαν την ισορροπία τους στα σκαλιά της σκηνής, με αποτέλεσμα να πέσουν και να χτυπήσουν τα κεφάλια τους στον τοίχο. Η παράσταση διακόπηκε και οι γιατροί τους συνέστησαν […]

