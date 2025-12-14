Προς κλιμάκωση οι αγρότες της Μεσσηνίας – Τη Δευτέρα συγκέντρωση στο μπλόκο Μεσσήνης - Real.gr

Την κλιμάκωση των μπλόκων πανελλαδικά σχεδιάζουν να ακολουθήσουν και οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας.

Μετά από συνελεύσεις όλων των αγροτικών συλλόγων του νομού τις προηγούμενες ημέρες, αποφασίστηκε συγκέντρωση αύριο Δευτέρα στις 12.00 στο μπλόκο Μεσσήνης, προκειμένου να καθοριστεί η τελική μορφή των κινητοποιήσεων.

Η σημαντική συμμετοχή των αγροτών στις συνελεύσεις και το κλίμα που κυριάρχησε, δείχνουν πως οι παραγωγοί δεν είναι διατεθειμένοι να υπαναχωρήσουν αν δε δουν σαφείς κινήσεις για την ανταπόκριση στα αιτήματά τους. Οι αγρότες της Μεσσηνίας, μεταξύ των υπολοίπων αιτημάτων που διατυπώνονται πανελλαδικά από συναδέλφους τους και αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις, τη στήριξη της κτηνοτροφίας και των τιμών στα αγροτικά προϊόντα, θέτουν και το ζήτημα της δακοκτονίας στο νομό τη φετινή χρονιά. «Οι αστοχίες στο φετινό πρόγραμμα δακοκτονίας οδήγησαν σε απώλεια σημαντικού μέρους της παραγωγής και υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου», καταγγέλλουν εκπρόσωποι των Μεσσηνιων αγροτών.