Συγκινητικές στιγμές στο τελευταίο αντίο στην Τούμπα - «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» - Real.gr

Στο γήπεδο της Τούμπας έφτασε λίγο πριν από τις 19.30 το βράδυ της Πέμπτης (29/1) η αυτοκινητοπομπή που συνοδεύει τις σορούς των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Οι σοροί των επτά επαναπατρίστηκαν με C-130 από το αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, το οποίο προσγειώθηκε λίγο μετά τις 18.00 σήμερα (29/1) το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όπου ανέμεναν συγγενείς και φίλαθλοι.

Λίγο πριν από τις 19.00, ξεκίνησε η αυτοκινητοπομπή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που συνοδεύουν τις επτά σορούς προς το γήπεδο της Τούμπας, μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, της οδού Βούλγαρη, της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή και της οδού Κλεάνθους.

Στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται πλέον οι επτά σοροί των φιλάθλων που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, αφού το αεροσκάφος C-130 που απογειώθηκε νωρίτερα από το αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, μεταφέροντάς τις, προσγειώθηκε λίγο μετά τις 18.00 το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία.»

Ήδη από τις 16:00 το μεσημέρι, οι πρώτοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ άρχισαν να καταφτάνουν βουβοί, στο αεροδρόμιο, προκειμένου να υποδεχτούν τα νεκρά «αετόπουλα». Στο αεροδρόμιο βρίσκονται και συγγενείς

Όπως έχει ανακοινωθεί από τους φιλάθλους, θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία θα διέλθει μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, από το γήπεδο της Τούμπας. Οι οργανωμένοι οπαδοί έχουν δώσει ραντεβού για να υποδεχτούν τις σορούς στη θύρα 4, έξω από την οποία άνθρωποι κάθε ηλικίας συνεχίζουν να εναποθέτουν συγκλονισμένοι λουλούδια, κασκόλ ή κεριά.

Στη συνέχεια, οι σοροί θα μεταφερθούν στις ιδιαίτερες πατρίδες και τις οικογένειές τους.

Το ελληνικό C-130 προσγειώθηκε μετά τις 15:00 στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα προκειμένου να παραλάβει τις σορούς των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Πριν από την παραλαβή των σορών τελέστηκε τρισάγιο από τον μητροπολίτη της περιοχής.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το C-130 αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» περίπου στις 18:30.

Ο σύνδεσμος φίλων του ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι οι φίλοι του Δικεφάλου θα παραβρεθούν μαζικά στο αεροδρόμιο προκειμένου να υποδεχθούν τα αδικοχαμένα αδέλφια τους.

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου δύο τραυματίες

Νωρίτερα σήμερα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, το αεροσκάφος – ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μεταφέρει δύο εκ των τριών τραυματιών του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος με οπαδούς του ΠΑΟΚ, που συνέβη την περασμένη Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στη Ρουμανία.

Το αεροσκάφος με τους δύο τραυματίες απογειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 από την Τιμισοάρα και προσγειώθηκε γύρω στις 13:10 στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Οι τραυματίες ηλικίας 20 και 28 ετών υποβάλλονται σε εξετάσεις. Τραύμα στο κεφάλι φέρει ο 20χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.

Ελαφρύτερα τραυματισμένος είναι ο 28χρονος ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να βρεθεί στις κηδείες των οπαδών της αγαπημένης του ομάδας. Οι γιατροί ωστόσο δεν του το επέτρεψαν και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στη Χειρουργική κλινική.

Ο τρίτος τραυματίας υποβλήθηκε σε εγχείριση στο νοσοκομείο της Τιμοσοάρα και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

