Προφυλακιστέος ο 29χρονος για τους πυροβολισμούς κατά του 38χρονου στη Δροσιά - Real.gr

Προφυλακιστέος ο 29χρονος για τους πυροβολισμούς κατά του 38χρονου στη Δροσιά

17:17, 09/10/2025
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο 29χρονος κατηγορούμενος για τους πυροβολισμούς κατά 38χρονου, έξω από το σπίτι του θύματος στη Δροσιά, το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου.

Δροσιά: Καρέ-καρέ η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του 38χρονου

Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον του ανακριτή φέρεται να αποδέχτηκε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος. Φέρεται να είπε: «Αποδέχομαι την πράξη. Ζητώ συγγνώμη. Είμαι μετανιωμένος. Έχω ψυχωτική διαταραχή και λάμβανα αντιψυχωσικά φάρμακα. Δυο-τρεις ημέρες πριν το συμβάν είχα σταματήσει να λαμβάνω την αγωγή μου με αποτέλεσμα να μην έχω συνείδηση του τι έπραξα. Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα αλλά ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο αν έπαιρνα κανονικά τα φάρμακα. Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε κανέναν».

Ο κατηγορούμενος είχε σχέση με την νυν σύντροφο του θύματος.

