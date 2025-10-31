Quantcast
Προσπάθησε να περάσει 19 κιλά κάνναβης μέσα σε βαλίτσα στο «Ελ. Βενιζέλος» - Real.gr
10:05, 31/10/2025
Στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού, ο οποίος προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά από το αεροδρόμιο «Ελεύθεριος Βενιζέλος» προχώρησαν αστυνομικοί το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 28χρονος που συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που διακινεί ναρκωτικά.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε στον χώρο των αφίξεων του αεροδρομίου έχοντας κρυμμένες σε βαλίτσα 36 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 18,8 κιλών.

 

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν επίσης μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας ενώ ο 28χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

