Πρωταγωνίστριες σε απάτες και εκβιασμούς - Real.gr

Τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν μεγάλη αύξηση στις συλλήψεις γυναικών οι οποίες αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις σε εγκληματικές οργανώσεις, ενώ έχουν τον ρόλο του εγκεφάλου σε ορισμένες από τις πιο σκληρές ομάδες εκβιαστών που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια.

Του ΑΛΚΗ ΠΑΠΠΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Eίναι κοινωνικές και μορφωμένες, έξυπνες και όμορφες, κερδίζουν εύκολα την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους και καταφέρνουν να χειρίζονται με δεξιοτεχνία τους συνεργούς τους. Οι γυναίκες συμμετέχουν πλέον σχεδόν σε όλα τα είδη εγκλημάτων, ενώ έχουν τον ρόλο του αρχηγού σε ορισμένες από τις πιο σκληρές εγκληματικές οργανώσεις που έχουν αποκαλυφθεί την τελευταία διετία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το 2024, ο αριθμός των γυναικών που συνελήφθησαν αυξήθηκε κατά 25% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Από τις 3.504 συλλήψεις το 2023 ο αριθμός εκτοξεύθηκε στις 4.386. Ακόμα μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της αύξησης όσον αφορά τα εγκλήματα απάτης και εκβιασμών. Η Αστυνομία το 2023 πραγματοποίησε 80 συλλήψεις γυναικών για απάτες, ενώ για το 2024 οι συλλήψεις εκτοξεύθηκαν κατά σχεδόν 70%, στις 137.

Αυτή η τάση συνεχίζεται το 2025, καθώς από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. τους πρώτους τέσσερις μήνες πραγματοποιήθηκαν 58 συλλήψεις γυναικών για απάτες. Σύμφωνα με τη Δέσποινα Σβουρδάκου, δρ. Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και ειδική στην ανάλυση του προφίλ δραστών, ειδικά στα εγκλήματα οικονομικής φύσεως οι γυναίκες πλέον πρωταγωνιστούν. «Βλέπουμε να έχουν σημαντικό ρόλο στις εγκληματικές οργανώσεις κυρίως σε οικονομικά εγκλήματα, είτε ως αρχηγοί είτε ως ηγετικά μέλη, δηλαδή πολύ σημαντικά γρανάζια για τη λειτουργία αυτών των ομάδων. Οσον αφορά το προφίλ των γυναικών που εμπλέκονται σε τέτοια κυκλώματα είναι έξυπνες, είναι μορφωμένες, είναι όμορφες και εντυπωσιακές», δηλώνει η δρ. Εγκληματολογίας.

Η υπόθεση της 55χρονης Ουκρανής Ναταλίας αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις γυναικείας εγκληματικής δραστηριότητας με έντονο οργανωτικό χαρακτήρα. Είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα και εργαζόταν στον χώρο του real estate. Μέσα από τη δουλειά της κατάφερε να δημιουργήσει ένα ισχυρό και ευρύ δίκτυο γνωριμιών με υπαλλήλους σε γραφεία των δημόσιων υπηρεσιών που εμπλέκονται στο Κτηματολόγιο. Η εγκληματική της δράση βασιζόταν σε ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα παράνομων «γρηγορόσημων». Οσοι πολίτες ήθελαν να γλιτώσουν την πολύμηνη αναμονή, που σε αρκετές περιπτώσεις έφτανε έως και τους έξι μήνες, πλήρωναν ποσά που κυμαίνονταν από 500 έως 1.000 ευρώ ώστε να λαμβάνουν απαντήσεις εντός δύο μηνών.

Η δραστηριότητά της κάλυπτε οκτώ περιοχές της Αττικής. Το κύκλωμα που διηύθυνε απέφερε για την οργάνωση κέρδος δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Μάιο του 2025, όταν οι Αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν στη σύλληψή της. Κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και διαφθορά, ενώ με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε. «Η γυναίκα αναγκάζεται -εντός εισαγωγικών- να έχει έναν πιο σκληρό ρόλο γιατί, όπως πρέπει να αποδείξει την αξία της διπλά στην κοινωνία, το ίδιο προσπαθεί να την αποδείξει και διπλά στο έγκλημα, στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτής της συμπεριφοράς, βλέπουμε γυναίκες ακόμα και σε ρόλο σκληρού εκβιαστή», σημειώνει η δικηγόρος και διδάκτωρ Εγκληματολογίας Μαρία Αλβανού.

Το δίκτυο της Νάνσυς

Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή της 43χρονης Νάνσυς. Η εντυπωσιακή Πατρινή φέρεται ότι είχε αναλάβει ηγετικό ρόλο σε κύκλωμα εκβιαστών που δρούσαν στην καρδιά της Αθήνας. Με εξαιρετικές διασυνδέσεις στον δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα σε πολεοδομικές και υγειονομικές υπηρεσίες, αλλά και στη Δημοτική Αστυνομία, είχε δημιουργήσει έναν μηχανισμό εκβιασμών που λειτουργούσε υπό τις οδηγίες της. Σύμφωνα με τη δικογραφία, απειλούσε καταστηματάρχες στον χώρο της εστίασης, υπονοώντας ότι μπορεί να επισπεύσει ή να καθυστερήσει ελέγχους από τις αρμόδιες Αρχές. Οι απειλές της ήταν ευθείες: «Ή θα πληρώσεις εμένα ή θα φέρω τον δήμο να σου κάνει έλεγχο». Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων, υπό την πίεση της απώλειας αδειών ή και της επιβολής προστίμων, υπέκυπταν και πλήρωναν την «προστασία».

Το κουβάρι της υπόθεσης ξετύλιξε η Αστυνομία έπειτα από καταγγελία επιχειρηματία και τον Ιούλιο του 2024 η 43χρονη συνελήφθη. Η Νάνσυ αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, εκβιασμό και διαφθορά, ενώ προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Χρήστο Μαυρομάτη, δεν έχει οριστεί δικάσιμος, καθώς η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας. Το προφίλ των γυναικών που πρωταγωνιστούν στις εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα εγκλήματα του «λευκού κολάρου» (κυρίως οικονομικά εγκλήματα) αναλύει η δρ. Δ. Σβουρδάκου: «Εχουν καλή έξωθεν μαρτυρία και είναι αποδοτικές στη νόμιμη δουλειά τους, στην οποία έχουν συνήθως μια καλή θέση. Οι γυναίκες αυτές έχουν την ικανότητα να αποκτούν την εμπιστοσύνη των πολιτών, οι οποίοι είναι υποψήφια θύματά τους και στόχος τους είναι να αποσπάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα».

Βραβευμένη αστυνομικός

Το συγκεκριμένο προφίλ γυναίκας-εγκληματία αποτυπώνεται στη βραβευμένη αστυνομικό η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, όταν δεν κυνηγούσε εγκληματίες «πουλούσε» προστασία σε λέσχες, καζίνο και οίκους ανοχής. Η 37χρονη είναι έξυπνη, εντυπωσιακή και φιλόδοξη. Το 2019 είχε βραβευτεί ως Αστυνομικός της Χρονιάς. Μάλιστα, είχε εισαχθεί στο Σώμα έπειτα από προσωπικό βίωμα, καθώς είχε χάσει τον ξάδελφό της από ναρκωτικά και ήθελε να καταπολεμήσει το έγκλημα.

Η αστυνομικός φέρεται ότι συμμετείχε σε κύκλωμα που «πουλούσε» προστασία σε λέσχες, καζίνο και οίκους ανοχής. Χρησιμοποιούσε τις γνώσεις της και την πρόσβασή της σε απόρρητα έγγραφα της Οικονομικής Αστυνομίας για να ενημερώνει τα άλλα μέλη του κυκλώματος για επικείμενους ελέγχους και κινήσεις των Αρχών. Οι συνομιλίες της που καταγράφηκαν από τους κοριούς είναι αποκαλυπτικές. Σε μία από αυτές, μάλιστα, η ίδια λέει: «Και αν με ακούνε, δεν παίρνω τίποτα πίσω ούτε ζητάω συγγνώμη». Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο σπίτι της εντοπίστηκαν απόρρητα έγγραφα και το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ. Κατηγορείται για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ενώ τον Ιανουάριο του 2025, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακίστηκε.

Πλαστογράφοι και πρακτικές μαφίας

Ακόμη μία εγκληματική δραστηριότητα στην οποία καταγράφεται έντονη γυναικεία παρουσία είναι η πλαστογραφία. Το 2023, συνελήφθησαν 137 γυναίκες για σχετικές υποθέσεις, ενώ το 2024 ο αριθμός αυξήθηκε στις 150. Οι δράστριες, εκμεταλλευόμενες τις θέσεις τους σε δημόσιους φορείς ή εταιρείες, πλαστογραφούσαν έγγραφα, υπογραφές και σφραγίδες. Πρόκειται για το τέταρτο πιο διαδεδομένο αδίκημα στις γυναίκες, μετά τα ναρκωτικά, τα όπλα και τις κλοπές. Υπόθεση πλαστογραφίας είναι και αυτή που αφορά μια υπάλληλο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η οποία διαχειριζόταν ακίνητα-«φιλέτα». Η 49χρονη νοίκιαζε χώρους του Δημοσίου σε επιχειρηματίες για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων αποκομίζοντας η ίδια και οι συνεργάτες της οικονομικά οφέλη. Από τα παράνομα ενοικιαστήρια ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο κατά 500.000 ευρώ.

Η δράση της γυναίκας, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν περιορίστηκε μόνο σε οικονομικές παρατυπίες. Οταν υπάλληλοι της ΕΤΑΔ άρχισαν να ερευνούν τις παράνομες μισθώσεις, οι πιέσεις προς αυτούς θύμιζαν πρακτικές μαφίας. Ενας από τους υπεύθυνους βραχυχρόνιων μισθώσεων δέχθηκε επίθεση έξω από το σπίτι του, ενώ ο οικονομικός διευθυντής της υπηρεσίας βρήκε στην είσοδο του σπιτιού του ανθοδέσμη με απειλητικό σημείωμα και μία σφαίρα κολλημένη πάνω. Το μήνυμα το οποίο αναγραφόταν στο σημείωμα ανέφερε: «Είναι η τελευταία φορά που γιορτάζεις το όνομά σου. Χρόνια πολλά. Περίμενε το δώρο μου από κοντά». Τον Ιούλιο του 2024, η υπάλληλος και ακόμα δύο συνεργοί της συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη με τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης και της διαφθοράς.

Καθολική αύξηση

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η αύξηση που παρατηρείται στις συλλήψεις γυναικών είναι καθολική σε όλα τα αδικήματα. Εξαίρεση αποτελεί μόνο ο νόμος περί λαθρεμπορίου. Σύμφωνα με την εγκληματολόγο Μ. Αλβανού, ένα μέρος της αύξησης οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον τα βλέμματα των Αρχών έχουν στραφεί προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ωστόσο, το κοινωνικό στερεότυπο ότι «η γυναίκα δεν εγκληματεί» παραμένει. «Υπάρχουν αυτές οι κοινωνικές αντιλήψεις που θεωρούν ότι η γυναίκα είναι εκτός του εγκλήματος. Αυτό επιτρέπει σε αρκετές γυναίκες να κινούνται πιο εύκολα στον χώρο του εγκλήματος. Ετσι οι εγκληματικές οργανώσεις με αρχηγούς τις γυναίκες γίνονται πιο δύσκολα αντιληπτές, γιατί οι περισσότεροι θεωρούν πως οι γυναίκες πιο δύσκολα εγκληματούν», σημειώνει η εγκληματολόγος και δικηγόρος.