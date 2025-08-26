Πρόταση γάμου στην… κορυφή του Ολύμπου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μία πρωτότυπη πρόταση γάμου έκανε πριν λίγες ημέρες ο Δημήτρης στην αγαπημένη του στην κορυφή του Ολύμπου, στα 2.918 μέτρα.

Και η κοπέλα του, η Ελευθερία του απάντησε με ένα… θερμό φιλί λέγοντας το «Ναι».

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση «POV: Κάνεις πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου. 2.918 μέτρα. Η κορυφή της Ελλάδας… και μια αγάπη που ακούστηκε σε όλο το βουνό. Ο Δημήτρης έκανε πρόταση στην Ελευθερία, εκεί όπου ο ουρανός αγγίζει τη γη. Μέσα στην ησυχία του κόσμου, ακούστηκε ένα μόνο μήνυμα: “Ακολουθεί μήνυμα αγάπης… Εδώ, στην κορυφή, έδωσα όρκο φροντίδας στον ομορφότερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει. Και εκείνη είπε: ΝΑΙ”. Ήμασταν εκεί. Σιωπηλοί μάρτυρες μιας στιγμής που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Μια πρόταση, μια ανάσα, μια κορυφή».