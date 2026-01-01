Πρωτοχρονιά στα μπλόκα - Την Κυριακή η πανελλαδική σύσκεψη - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Το 2026 βρήκε τους αγρότες στα μπλόκα.

Εν αναμονή κρίσιμων αποφάσεων, κατά την πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει την Κυριακή στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, δηλώνει ότι «η κυβέρνηση θα συνεχίσει να πολιτεύεται χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς αποκλεισμούς, προστατεύοντας την προοπτική των πολλών. Είναι, όμως, η ώρα της ευθύνης για όλους μας. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της. Η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο».

Την Παρασκευή θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας και την επόμενη μέρα, θα γίνει η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 33 ημέρες.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα μέχρι και τη Δευτέρα όπως αποφάσισαν οι αγρότες ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα υπάρχει εκτροπή περίπου 8 χιλιόμετρα νωρίτερα, στο Μαρτίνο.

Το απόγευμα της παραμονής Πρωτοχρονιάς, συνεδρίασε το συντονιστικό του μπλόκου, προκειμένου να αποφασίσει τη γραμμή που θα ακολουθήσει την Κυριακή στη πανελλαδική των Μαλγάρων.

Ενόψει της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες του Έβρου προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η διέλευση των φορτηγών από και προς την Ελλάδα στα δύο μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διεξάγεται ελεύθερα τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων (ελληνοτουρκικά σύνορα) όσο και σε εκείνο του κόμβου Ορμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.