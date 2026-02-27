Πρωτοδικείο Αθηνών: Εντολή διενέργειας πειθαρχικής προκαταρκτικής έρευνας για τον δικηγόρο που οπλοφορούσε μέσα σε δικαστική αίθουσα - Real.gr

Quantcast
23:10, 27/02/2026
Πρωτοδικείο Αθηνών: Εντολή διενέργειας πειθαρχικής προκαταρκτικής έρευνας για τον δικηγόρο που οπλοφορούσε μέσα σε δικαστική αίθουσα

της Άννας Κανδύλη

Εντολή διενέργειας πειθαρχικής προκαταρκτικής έρευνας έδωσε ο πρόεδρος  των Πειθαρχικών Τμημάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Σωτήρης Φέλιος, σε βάρος του δικηγόρου ο οποίος οπλοφορούσε μέσα σε δικαστική αίθουσα στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Η εντολή, παρόλο που ο δικηγόρος κατέχει νόμιμη άδεια οπλοφορίας, δόθηκε κατόπιν σχετικών δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.
Η διενέργεια της έρευνας έχει ανατεθεί ήδη από τον κ. Φέλιο σε Πειθαρχικό Σύμβουλο ο οποίος θα καλέσει τον δικηγόρο σε εξηγήσεις.

