Πρωτοδικείο Αθηνών: Εντολή διενέργειας πειθαρχικής προκαταρκτικής έρευνας για τον δικηγόρο που οπλοφορούσε μέσα σε δικαστική αίθουσα - Real.gr

της Άννας Κανδύλη

Εντολή διενέργειας πειθαρχικής προκαταρκτικής έρευνας έδωσε ο πρόεδρος των Πειθαρχικών Τμημάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Σωτήρης Φέλιος, σε βάρος του δικηγόρου ο οποίος οπλοφορούσε μέσα σε δικαστική αίθουσα στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η εντολή, παρόλο που ο δικηγόρος κατέχει νόμιμη άδεια οπλοφορίας, δόθηκε κατόπιν σχετικών δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Η διενέργεια της έρευνας έχει ανατεθεί ήδη από τον κ. Φέλιο σε Πειθαρχικό Σύμβουλο ο οποίος θα καλέσει τον δικηγόρο σε εξηγήσεις.