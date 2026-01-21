Πρωτοφανείς εικόνες από την κακοκαιρία στη Γλυφάδα: Ορμητικά νερά παρασύρουν αυτοκίνητα και κάδους - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε ορμητικά ποτάμια, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους, μετετράπηκαν πολλοί δρόμοι σε περιοχές της Γλυφάδας εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι εικόνες είναι πρωτοφανείς, καθώς από τα μανιασμένα νερά παρασύρθηκαν κάδοι, αλλά και παρκαρισμένα αυτοκίνητα που άρχισαν να κινούνται ανεξέλεγκτα.

Όσο περνάει μάλιστα η ώρα, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, καθώς αυξάνεται ο όγκος του νερού.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή.