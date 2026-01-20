Quantcast
Πρωτοφανείς εικόνες στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Άνεμοι 11 μποφόρ και κύματα που περνούν πάνω από το Κάστρο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Πρωτοφανείς εικόνες στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Άνεμοι 11 μποφόρ και κύματα που περνούν πάνω από το Κάστρο – ΒΙΝΤΕΟ

18:58, 20/01/2026
Πρωτοφανείς εικόνες στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Άνεμοι 11 μποφόρ και κύματα που περνούν πάνω από το Κάστρο – ΒΙΝΤΕΟ

Λυσσομανούν οι άνεμοι στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, με τα κύματα να περνούν πάνω από τα τείχη του Κάστρου.

Σύμφωνα με τοπικούς μετεωρολογικούς σταθμούς, η ταχύτητα των ανέμων στην περιοχή του Ρίου φτάνει τα 11 μποφόρ, ενώ στον Ρωμανό Αχαΐας φτάνει ακόμη και τα 12.

Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου, ενώ για λόγους ασφαλείας υπάρχει απαγορευτικό και για την κίνηση οχημάτων συγκεκριμένων κατηγοριών από τη γέφυρα. Επιτρέπονται μόνο τα μεγάλα φορτηγά τα οποία έχουν φορτίο και τα ΙΧ, υπό την προϋπόθεση να έχουν πολύ χαμηλή ταχύτητα.

Είναι και πολλά τα φορτηγά τα οποία βρίσκονται ακινητοποιημένα στο Ρίο. Δεν μπορούν να περάσουν από τη γέφυρα, γιατί προφανώς δεν έχουν το απαραίτητο βάρος για να το κάνουν. Επομένως θα περιμένουν πότε θα κοπάσουν οι άνεμοι για να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Φειδίας Παναγιώτου: Ίσως στο μέλλον να γίνουμε αδελφά κόμματα με την κυρία Καρυστιανού

Φειδίας Παναγιώτου: Ίσως στο μέλλον να γίνουμε αδελφά κόμματα με την κυρία Καρυστιανού

19:45 20/01
Αιχμές Δούκα κατά Ανδρουλάκη: Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει.

Αιχμές Δούκα κατά Ανδρουλάκη: Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει.

19:38 20/01
Κακοκαιρία: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την Αττική- «Βροχές ενός μήνα σε λίγες ώρες»

Κακοκαιρία: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την Αττική- «Βροχές ενός μήνα σε λίγες ώρες»

19:31 20/01
Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του όταν του ζήτησε να χωρίσουν

Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του όταν του ζήτησε να χωρίσουν

19:30 20/01
Μακρόν: «Δεν προβλέπεται σύνοδος της G7 την Πέμπτη»

Μακρόν: «Δεν προβλέπεται σύνοδος της G7 την Πέμπτη»

19:00 20/01
Πρωτοφανείς εικόνες στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Άνεμοι 11 μποφόρ και κύματα που περνούν πάνω από το Κάστρο - ΒΙΝΤΕΟ

Πρωτοφανείς εικόνες στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Άνεμοι 11 μποφόρ και κύματα που περνούν πάνω από το Κάστρο - ΒΙΝΤΕΟ

18:58 20/01
Μάριος Φραγκούλης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Valentino – «Με φιλοξένησε στο κάστρο του στο Παρίσι μαζί με τον Hugh Grant»

Μάριος Φραγκούλης: Το συγκινητικό «αντίο» στον Valentino – «Με φιλοξένησε στο κάστρο του στο Παρίσι μαζί με τον Hugh Grant»

18:45 20/01
Κακοκαιρία: Σε επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων – Έκτακτα μέτρα για ευάλωτους πολίτες

Κακοκαιρία: Σε επιφυλακή ο δήμος Αθηναίων – Έκτακτα μέτρα για ευάλωτους πολίτες

18:41 20/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved