Πρωτοφανείς εικόνες στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Άνεμοι 11 μποφόρ και κύματα που περνούν πάνω από το Κάστρο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Λυσσομανούν οι άνεμοι στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, με τα κύματα να περνούν πάνω από τα τείχη του Κάστρου.

Σύμφωνα με τοπικούς μετεωρολογικούς σταθμούς, η ταχύτητα των ανέμων στην περιοχή του Ρίου φτάνει τα 11 μποφόρ, ενώ στον Ρωμανό Αχαΐας φτάνει ακόμη και τα 12.

Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου, ενώ για λόγους ασφαλείας υπάρχει απαγορευτικό και για την κίνηση οχημάτων συγκεκριμένων κατηγοριών από τη γέφυρα. Επιτρέπονται μόνο τα μεγάλα φορτηγά τα οποία έχουν φορτίο και τα ΙΧ, υπό την προϋπόθεση να έχουν πολύ χαμηλή ταχύτητα.

Είναι και πολλά τα φορτηγά τα οποία βρίσκονται ακινητοποιημένα στο Ρίο. Δεν μπορούν να περάσουν από τη γέφυρα, γιατί προφανώς δεν έχουν το απαραίτητο βάρος για να το κάνουν. Επομένως θα περιμένουν πότε θα κοπάσουν οι άνεμοι για να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.