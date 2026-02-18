Πρωτοφανή περιστατικά: «Δεν είναι κακό ένα σκαμπίλι» - Real.gr

Εκτός σχολικής μονάδας τέθηκε η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου που απειλούσε μαθητές και τους εξανάγκαζε σε χειρωνακτικές εργασίες.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο φόβος και ο τρόμος είχε γίνει για τους μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου η διευθύντρια της σχολικής μονάδας, η οποία φέρεται ότι τους είχε υποχρεώσει σε «κοινωνική» εργασία, στο πλαίσιο δράσεων για το σχολείο. Η Realnews αποκαλύπτει άγνωστα περιστατικά στα οποία είχε «πρωταγωνιστήσει» η λυκειάρχης τους τελευταίους μήνες, καθώς και τις απειλές για άσκηση βίας στους μαθητές.

Σύμφωνα με την καταγγελία γονέων που κατατέθηκε στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, η διευθύντρια, χωρίς να ενημερωθούν οι κηδεμόνες, έδωσε τσάπες και φτυάρια στους μαθητές για να σκάψουν αυλάκια στον προαύλιο χώρο προκειμένου να φεύγουν τα νερά από τις έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η διευθύντρια έχει απαγορεύσει κάθε είδους εκδρομή, επιτρέποντας μόνο δύο περιπάτους «για τα μάτια του κόσμου», ενώ φέρεται να αρνείται να εξετάσει αιτήματα μαθητών για διαγραφή απουσιών, παραπέμποντας την απόφαση «στο τέλος της χρονιάς». Οπως ισχυριζόταν, «ο μόνος τρόπος για να σβηστούν οι απουσίες είναι να κάνετε δουλειές για το σχολείο».

Πρόκειται για τη σχολική μονάδα στην οποία στα μέσα Δεκεμβρίου καθηγητής, παρουσία πάντα της διευθύντριας, έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα ενός μαθητή, στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στην κατάληψη. Ο μαθητής ούρλιαζε από τον πόνο και μόνο όταν υπήρξε η έντονη αντίδραση των συμμαθητών του ο καθηγητής άφησε τον κόφτη.

Επειτα από όλα αυτά τα περιστατικά και μετά τη νέα κατάληψη που ξεκίνησαν οι μαθητές στο επαγγελματικό λύκειο, εξαιτίας των ανάρμοστων συμπεριφορών των καθηγητών τους, ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, Νικόλαος Ζαρκαδούλας, με απόφασή του απομάκρυνε από τη θέση της τη διευθύντρια, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση.

«Ηδη από το απόγευμα της Τετάρτης, η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου έχει απομακρυνθεί από τη θέση της και έχει διαταχθεί ΕΔΕ για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και στόχος όλων στο υπουργείο είναι να επανέλθει η ηρεμία στις σχολικές αίθουσες. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν 13.000 σχολεία σε όλη την Ελλάδα και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζονται διευθυντές σχολικών μονάδων οι οποίοι, όπως αποδεικνύεται, δεν κάνουν γι’ αυτή τη θέση. Ευτυχώς για όλους αυτοί είναι λίγοι», αναφέρουν στην «R» πηγές του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

«Τους απειλούσε»

Προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, απειλές και κοινωνική εργασία ήταν η εκπαιδευτική μέθοδος που είχε επιλέξει η επαγγελματίας παιδαγωγός. Η πρόεδρος της Ενωσης Γονέων και Κηδεμόνων Χαλανδρίου, Κασσιανή Παπαδάκη, αποκαλύπτει τις αντιπαιδαγωγικές συμπεριφορές της διευθύντριας σε βάρος των μαθητών της.

Οπως υποστηρίζει, η τεταμένη κατάσταση στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα η συγκεκριμένη διευθύντρια. Τα προβλήματα εντάθηκαν, καθώς υπήρξε πολύ μεγάλη δυσκολία να συνεννοηθεί με τους μαθητές, καθώς η λύση που προέκρινε κάθε φορά ήταν η επιβολή ποινών. Μία από τις ποινές που επέβαλε ήταν και η κοινωνική εργασία. Ομαδικές αποβολές, απουσία εκδρομών, κακή συμπεριφορά και στοχοποίηση συγκεκριμένων μαθητών, ακόμα και εκπαιδευτικών περιγράφονται επίσης στις καταγγελίες.

«Το κλίμα στο σχολείο είναι άσχημο. Μιλούσε απαξιωτικά στους μαθητές λέγοντάς τους πολλές φορές ότι είναι άχρηστοι και τους απειλούσε. Επιπλέον, άσχημα μιλούσε και στους καθηγητές», λέει στην «R», η Κ. Παπαδάκη.

«Μάλιστα, κατά τη διάρκεια ομιλίας της, είχε υποστηρίξει ότι “δεν είναι κακό να πέφτει πού και πού κανά σκαμπίλι για να βάζουν μυαλό οι μαθητές”. Ενα δεύτερο περιστατικό που προκαλεί αίσθηση είναι ότι στην αρχή της σχολικής χρονιάς, απευθυνόμενη σε έναν μαθητή που την περασμένη χρονιά είχε μείνει στην ίδια τάξη, του είπε “εσύ γιατί ξαναήρθες, για να μείνεις πάλι φέτος; Πας γυρεύοντας, νομίζω”», αναφέρει η πρόεδρος της Ενωσης Γονέων και Κηδεμόνων Χαλανδρίου.

Την ίδια στιγμή, η διευθύντρια με τις αμφισβητούμενες «παιδαγωγικές» συμπεριφορές έβαζε και χρονικούς περιορισμούς για την τουαλέτα.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι ίδιοι οι μαθητές, οι τουαλέτες ήταν κλειδωμένες μόνιμα και έπαιρναν το κλειδί για να τις ξεκλειδώσουν. Μάλιστα, σε περίπτωση που κάποιος καθυστερούσε ξεπερνώντας τον προβλεπόμενο χρόνο, τότε τιμωρείτο με απουσία. Το αποτέλεσμα ήταν οι μαθητές να φεύγουν από το σχολείο στο διάλειμμα και να πηγαίνουν σε μια καφετέρια που βρισκόταν απέναντι από το σχολείο για να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα…