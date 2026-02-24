Προτομή του Καποδίστρια τοποθετείται σε χώρο πρασίνου στη Θεσσαλονίκη - Real.gr

Σύνοψη από το
- Η Κερκυραϊκή Ένωση Θεσσαλονίκης «Ο ‘Αγιος Σπυρίδων» δωρίζει στον δήμο Θεσσαλονίκης μια ανάγλυφη προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια, έργο τέχνης του γλύπτη Γεωργίου Κικώτη.
- Η ανάγλυφη προτομή, από χυτευμένο ορείχαλκο σε βάση από λευκό μασίφ μάρμαρο, θα τοποθετηθεί στο παρκάκι της Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται σήμερα το σύμβολο της Κέρκυρας.
- Η απόφαση για την τοποθέτηση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης, ύστερα από θετική γνωμάτευση της Επιτροπής Κρίσης της Καλλιτεχνικής Αρτιότητας του έργου.
Πρόκειται για έργο τέχνης του γλύπτη Γεωργίου Κικώτη, το οποίο δωρίζει στον δήμο Θεσσαλονίκης η Κερκυραϊκή Ένωση Θεσσαλονίκης «Ο ‘Αγιος Σπυρίδων» προκειμένου να τοποθετηθεί στο παρκάκι που σήμερα βρίσκεται το σύμβολο της Κέρκυρας, η απήδαλος ναυς και το επίγραμμα της Κερκυραϊκής Ένωσης.
Πρόκειται για μια ανάγλυφη προτομή από χυτευμένο ορείχαλκο η οποία θα βρίσκεται σε βάση από λευκό μασίφ μάρμαρο, συνολικών διαστάσεων ύψους 2,20μ. και πλάτους 0,55μ. ενώ από αισθητικής πλευράς το έργο θα είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να δένει αρμονικά με τον περιβάλλοντα χώρο.
Η απόφαση για την τοποθέτηση της προτομής ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ προηγήθηκε η συνεδρίαση της πενταμελούς Επιτροπή Κρίσης της Καλλιτεχνικής Αρτιότητας έργου που γνωμάτευσε θετικά περί της καλλιτεχνικής – αισθητικής αρτιότητας του γλυπτού – προτομής του Ιωάννη Καποδίστρια.