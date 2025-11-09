Προβλήματα με την ηλεκτροδότηση σε δεκάδες χωριά σε Καστοριά και Άργος Ορεστικό - Real.gr

Πρωτοφανής αναστάτωση σε αρκετές περιοχές στον Νομό Καστοριάς, όταν μια ξαφνική και εκτεταμένη διακοπή ρεύματος βύθισε στο σκοτάδι όχι μόνο την πόλη του Άργους Ορεστικού, αλλά και δεκάδες κοινότητες σε ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ditikostipos.gr, η μαζική διακοπή σημειώθηκε περίπου στη 1:00 π.μ., με το πρόβλημα να είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι αρχικά φάνηκε, καθώς χωρίς ηλεκτροδότηση έχουν μείνει πάρα πολλά χωριά τόσο του Δήμου Άργους Ορεστικού όσο και του Δήμου Καστοριάς, με τον ακριβή αριθμό τους να παραμένει άγνωστος. Η πόλη της Καστοριάς ηλεκτροδοτείται κανονικά.

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις περιοχές που αναφέρεται ότι έχουν πληγεί είναι:

• Αυγή

• Αμπελόκηποι

• Μανιάκοι

• Μαυροχώρι

• Κορομηλιά

• Νόστιμο

• Μεσοποταμία

• Δενδροχώρι

• Κολοκυνθού

…και πολλά ακόμη χωριά, με αποτέλεσμα σχεδόν ο μισός νομός Καστοριάς να βρίσκεται χωρίς ρεύμα.

Οι λόγοι πίσω από αυτό το γενικευμένο black out παραμένουν άγνωστοι μέχρι στιγμής, προκαλώντας την εύλογη ανησυχία και έντονη ταλαιπωρία στους κατοίκους που ξαφνιάστηκαν μέσα στη νύχτα.

Από την πρώτη στιγμή έχει σημάνει συναγερμός στον ΔΕΔΔΗΕ. Συνεργεία του Διαχειριστή βρίσκονται ήδη επί ποδός και «χτενίζουν» το δίκτυο, δίνοντας μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν την πηγή της σοβαρής βλάβης που προκάλεσε αυτή την εκτεταμένη διακοπή.

Κύριος στόχος των τεχνικών είναι να επιδιορθώσουν τη ζημιά το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση σε όλες τις πληγείσες περιοχές.