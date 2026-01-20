Προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συνδέσεις λόγω των ισχυρών ανέμων – Κλειστό το πορθμείο Ρίο- Αντίρριο - Real.gr

Μικροπροβλήματα καταγράφονται σήμερα σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά τα υδροπτέρυγα προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούν τα δρομολόγιά τους κατόπιν απόφασης του πλοιάρχου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Κλειστό παραμένει το πορθμείο στη γραμμή Ρίο – Αντίρριο, λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.

Παράλληλα, περιορισμοί ισχύουν και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα εκτελεστεί μόνο το πρωινό δρομολόγιο των 07:45, ενώ στη συνέχεια οι γραμμές θα παραμείνουν προσωρινά κλειστές.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους σχετικά με τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.