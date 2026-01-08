Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους - Ποια εκτελούνται, πού υπάρχει απαγορευτικό - Real.gr

Εμπόδια στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι ισχυροί νότιοι άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και σύμφωνα με την ΕΜΥ, φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια των πλοίων με προορισμό τα Δωδεκάνησα, ενώ όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια προς άλλες νησιωτικές περιοχές έχουν προσωρινά διακοπεί.

Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια δεν εκτελούνται μέχρι νεωτέρας.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ σε ισχύ παραμένει απαγόρευση απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου.

Κλειστές παραμένουν επίσης οι πορθμειακές γραμμές Φανερωμένη Σαλαμίνας-Μέγαρα, Νέα Στύρα-Αγία Μαρίνα, Κεραμωτή-Θάσος, Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα, Ρίο-Αντίρριο και Κυλλήνη-Ζάκυνθος.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.