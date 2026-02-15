Προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα από την κακοκαιρία – Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω κατολισθήσεων - Real.gr

Εκτεταμένα προβλήματα καταγράφονται σε ολόκληρη την Ήπειρο, όπου αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού, την ώρα που κατολισθήσεις πρανών, πτώσεις βράχων και φερτά υλικά έχουν καλύψει δρόμους.

Η Ιόνια Οδός παραμένει εκτός κυκλοφορίας στο ύψος της Συκούλας μετά τη μεγάλη κατολίσθηση, ενώ η αποκατάσταση εκτιμάται ότι θα απαιτήσει αρκετό χρόνο, σύμφωνα με το EΡΤnews.

Η κυκλοφορία στο τμήμα Άρτα – Αμφιλοχία εξυπηρετείται μέσω της Εθνικής Ιωαννίνων – Αντιρρίου, με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο και σημαντικές δυσκολίες.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην Πρέβεζα. Η Εθνική Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας παρουσιάζει συνεχή φαινόμενα καταπτώσεων, ενώ προβλήματα εντοπίζονται σε Μυρσίνη, Μύτικα και Καστροσυκιά.

Πλημμυρικά φαινόμενα επηρεάζουν θερμοκήπια και κτηνοτροφικές μονάδες. Στην πόλη της Πρέβεζας, η παραλιακή ζώνη έχει δεχθεί έντονη πίεση από τα νερά.

Στη Δημοτική Ενότητα Πάργας, ζημιές καταγράφηκαν στον δρόμο Πέρδικα – Αγιά – Ανθούσα αλλά και στην ίδια την κωμόπολη της Πάργας.

Στην Ανθούσα, αποκόλληση βράχου είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί σταθμευμένο όχημα.

Μεσσηνία: Ζημιές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια



Η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών, είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει τοιχίο από πλινθόκτιστο σπίτι στο κέντρο της Μεσσήνης. Ευτυχώς κανείς δεν περνούσε εκείνη τη στιγμή και δεν τραυματίστηκε. Την ίδια ώρα, τα προβλήματα επεκτείνονται σε ολόκληρο το νομό, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες και θερμοκήπια που σκεπάστηκαν απ`το νερό.

Το φράγμα του ποταμού Παμίσου, στην περιοχή του Άρη, βρέθηκε στα όριά του κατά τη διάρκεια της χθεσινής κακοκαιρίας.

Ηλεία: Στα όρια της υπερχείλισης η στάθμη του Αλφειού



Από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών καταγράφηκαν κατολισθήσεις στο Κατάκολο και στον παραποτάμιο δρόμο του Αλφειού.

Στον επαρχιακό δρόμο που ενώνει τον δήμο του Πύργου με τον δήμο Αδρίτσενας, λίγα μέτρα μακριά από το φράγμα του Αλφειού, οι κατολισθήσεις είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

Αν συνεχίσει να κατεβάζει νερά ο Λάβανας ποταμός δεν θα αποτραπεί υπερχείλιση, προειδοποιούν οι τοπικές αρχές, την ώρα που η επιδείνωση του καιρού αναμενεται να επηρεάσει τις επιβαρυμένες περιοχές.

ΦΩΤΟ: epiruspost, messinialive, ilialive