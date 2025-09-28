Προβλήματα στην Κεφαλονιά λόγω κακοκαιρίας – Δεν προσγειώθηκαν τέσσερις πτήσεις, καθηλωμένοι εκατοντάδες επιβάτες - Real.gr

Προβλήματα δημιούργησε στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς η κακοκαιρία, με τέσσερις πτήσεις να μην κατορθώνουν να προσγειωθούν και εκατοντάδες επιβάτες να μένουν καθηλωμένοι στις αίθουσες αναμονής.

Σύμφωνα με το kefaloniapress.gr, τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν σήμερα Κυριακή, με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο να έχει γεμίσει με επιβάτες που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το νησί.

Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες και μέχρι στιγμής είναι άγνωστο πότε θα ομαλοποιηθεί το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων.

Δείτε φωτογραφίες από το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς: