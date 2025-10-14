Ψάχνουν το στρατηγείο της τουρκικής μαφίας - Real.gr

Ερευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον χώρο κατασκευής των όπλων. Οι απολογίες των 13 Τούρκων που συνελήφθησαν στον Εβρο.

Των Θ. ΠΑΝΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τις διασυνδέσεις που έχουν στη χώρα μας οι επτά άνδρες και οι έξι γυναίκες που συνελήφθησαν στο Σουφλί του Εβρου, έχοντας παραλάβει 147 ολοκαίνουργια πιστόλια αλλά και πλήθος από εξαρτήματα όπλων, προσπαθεί να «ξεκλειδώσει» η ελληνική Αστυνομία. Η ΕΥΠ, ήδη, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες πληροφοριών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και σε άλλα κράτη στοιχεία και καταγεγραμμένη δραστηριότητα από τους 13 συλληφθέντες του Εβρου. Οπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα έρευνα, οι Τούρκοι μαφιόζοι βρίσκονται στη χώρα μας όχι μόνο για να κρύβονται ή για να λύνουν τις διαφορές τους. Αντιθέτως, εκτιμάται ότι η παρουσία τους είναι μόνιμη και, μάλιστα, έχουν εγκαταστήσει ένα άτυπο στρατηγείο από το οποίο συντονίζουν τις παράνομες δραστηριότητες που έχουν αναπτύξει σε όλη την Ευρώπη. Ετσι, η ΕΛ.ΑΣ. πλέον εστιάζει τις έρευνές της στον εντοπισμό του χώρου όπου εκτιμάται ότι μεταξύ άλλων χρησιμεύει ως εργαστήριο κατασκευής όπλων.

Κέντρο συντονισμού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ελλάδα αποτελεί κέντρο συντονισμού για τρεις βασικούς άξονες της τουρκικής μαφίας. Αρχικά, η γεωγραφική θέση της χώρας μας «διευκολύνει» το εμπόριο ναρκωτικών από την Ισπανία με προορισμό την Τουρκία, κυρίως τη μεταφορά και αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων χασίς. Η Ελλάδα, μάλιστα, αποτελεί το κεντρικό σημείο όπου κλείνονται οι συμφωνίες.

Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα φέρεται να λαμβάνονται και οι αποφάσεις της τουρκικής μαφίας για τη διακίνηση των παράνομων μεταναστών από την Τουρκία προς τη χώρα μας και από εκεί σε άλλες χώρες της κεντρικής και της δυτικής Ευρώπης. Ωστόσο, πλέον οι ελληνικές Αρχές εκτιμούν ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το παράνομο εμπόριο όπλων, τα οποία προορίζονται για εγκληματικές ομάδες που δρουν στην Ελλάδα αλλά και σε όλη τη Γηραιά Ηπειρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πρώτη στιγμή της σύλληψής τους από τις ελληνικές Αρχές, οι 13 Τούρκοι υποστηρίζουν ότι δεν αποτελούν μέλη της τουρκικής μαφίας, αλλά είναι γκιουλενιστές οι οποίοι δεν μπορούσαν να αντέξουν άλλο την πίεση που δέχονταν στην Τουρκία. Οπως τόνισαν στις απολογίες τους, τα 147 πιστόλια, οι 197 γεμιστήρες για σφαίρες των εννέα χιλιοστών και το πλήθος εξαρτημάτων διαφόρων όπλων δεν ανήκουν σε εκείνους, αλλά στους ανθρώπους που τους έφεραν στη χώρα μας. «Μας είπαν ότι δεν θέλουν λεφτά για να έρθουμε στην Ελλάδα, παρά μόνο να μεταφέρουμε δύο βαλίτσες», φέρεται να είπαν στους Ελληνες αστυνομικούς κατά την ανάκρισή τους.

Ωστόσο, δεν κατάφεραν να πείσουν τις ελληνικές Αρχές καθώς, όπως αναφέρει στη Realnews άνθρωπος με γνώση της υπόθεσης, τα όπλα που έφεραν μαζί τους προορίζονταν για τη συμμορία των «Ντάλτον», τη γνωστή εγκληματική οργάνωση της Τουρκίας. «Από τη στιγμή που βρήκαμε αυτό το φορτίο με τα όπλα, σίγουρα θα έχουν περάσει άλλα δύο με τρία αντίστοιχα φορτία. Ενδεικτικό είναι ότι μέσα σε έναν χρόνο, εκτός από αυτή την παρτίδα που κατασχέθηκε στον Εβρο, έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί στη χώρα μας άλλα 250 παρόμοια πιστόλια, τα οποία είναι όλα καινούργια και σχεδόν αχρησιμοποίητα», αναφέρουν οι πηγές.

Οπλα

Σε ό,τι αφορά τα πιστόλια και τους 197 γεμιστήρες, το ελληνικό FBI έχει ήδη καταγράψει τους αριθμούς κατασκευής τους και με δικαστική συνδρομή το επόμενο διάστημα θα απευθυνθεί στις εταιρείες που τα έχουν κατασκευάσει προκειμένου να ανακαλύψουν τη διαδρομή των όπλων, δηλαδή ποιοι τα προμηθεύτηκαν.

Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει το ελληνικό FBI είναι τα μεταλλικά εξαρτήματα, γιατί από αυτά οι Τούρκοι σκόπευαν να κατασκευάσουν νέα όπλα, με τη χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή, τα οποία δεν θα είχαν «αποτυπώματα». Σύμφωνα με την ελληνική Αστυνομία, στη διάθεση των Τούρκων μαφιόζων υπάρχει τουλάχιστον ένας 3D εκτυπωτής, ενώ με τα εξαρτήματα που βρέθηκαν στον Εβρο θα μπορούσαν να κατασκευαστούν τουλάχιστον άλλα 60 όπλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά 13 Τούρκοι συνελήφθησαν κατά μήκος της ελληνοτουρκικής μεθορίου στον Εβρο στις αρχές Οκτωβρίου. Η Ελληνική Αστυνομία εδώ και περίπου δύο μήνες είχε πληροφορίες για επικείμενη μεταφορά οπλισμού από την Τουρκία προς την Ελλάδα, δίχως πάντως να προσδιορίζονται ο ακριβής χρόνος της μεταφοράς και το σημείο απ’ όπου θα διέρχονταν οι μεταφορείς του οπλισμού.