Ψαρόπουλος σε Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: «Καλό  είναι να σκύψετε με σεβασμό κι ενδιαφέρον σε κάποιες μητέρες που γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους κάηκαν ζωντανά» - Real.gr

Απάντηση στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις προσωπικές αναφορές σε βάρος του Εισαγγελέα Εφετών που επεξεργάστηκε την δικογραφία για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, δίνει ο Αντώνης Ψαρόπουλος. Μεταξύ άλλων η Ένωση ανέφερε ότι «η χθεσινή στοχοποίηση και διαπόμπευση του Εισαγγελέα Εφετών αποτελεί σαφή απόπειρα χειραγώγησης δικαστικής κρίσης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Ψαρόπουλου:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η εκκωφαντική αφωνία της γνωστής ένωσης σε ουσιαστικά ζητήματα, που έπληξαν την απονομή δικαιοσύνης με το “μπάζωμα” στα Τέμπη και την ποινική αμνηστία σε πρωην υπουργούς με τον εξευτελισμό θεσμών και νόμων, επιτέλους “διεκόπη”. Αλλά όχι για τους λόγους που ελπίζαμε. Με ποιό τρόπο αυτή η ένωση αντιλαμβάνεται το θεσμικό της ρόλο ; Με αυτόν της αυτοσυντήρησης ; Με αυτόν της αυτοπροστασίας ; Με αυτόν της προάσπισης των συνδικαλιστικών της συμφερόντων ; Μήπως ξεχνάτε το ρόλο σας εκεί ψηλά ; Μήπως ξεχνάτε σε ποιούς απευθύνεστε ; Καλό θα ήταν πριν εκδηλώσετε την υποστήριξη στα μέλη σας, πρώτα να πληροφορηθείτε την ουσία των συγκεκριμένων και τεκμηριωμένων παραπόνων των συγγενών σε κρίσιμα ζητήματα (πυρόσφαιρα, “πυρασφάλεια” καθισμάτων βαγονιών που μεταφέρουν επιβάτες) που απασχόλησαν κατά κόρον την ανάκριση επί τουλάχιστον 1 1/2 έτος και το ένα μέλος σας αγνόησε, ενώ το άλλο μέλος σας απέφυγε να επεξεργαστεί στην πρότασή του (Μία φράση με 36 λέξεις !!). Καλό είναι να σκύψετε με σεβασμό κι ενδιαφέρον σε κάποιες μητέρες που γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους κάηκαν ζωντανά και το ένα μέλος της ένωσής σας δεν ακούμπησε καν το θέμα. Εάν τα μέλη σας, που σπεύσατε να στηρίξετε, δεν επιδεικνύουν στη διερεύνηση μίας εθνικής τραγωδίας εμπράκτως τον σεβασμό που αρμόζει σε αυτές τις μάνες και όλους τους υπόλοιπους συγγενείς, απαιτείτε από εμάς τον σεβασμό ; Μα ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο. Μήπως ο προβληματισμός σας για όσα κινούνται στη δημόσια σφαίρα από συγγενείς πρέπει να κινηθεί και προς τα μέλη σας ; Μήπως πρέπει να μάθετε στην κριτική και να μην καταφεύγετε σε άστοχους γενικευμένους χαρακτηρισμούς (άκριτη συκοφαντία); Μήπως η κριτική είναι θεμέλιο της δημοκρατίας μας ; Μήπως πρέπει πια να επαναπροσδιορίσετε τις θέσεις και αντιλήψεις σας ;

Από έναν χαροκαμένο «συλλειτουργό» της δικαιοσύνης, όπως συνηθίζετε να προσφωνείτε τους δικηγόρους και εμπράκτως «απέδειξε» το μέλος σας στο Εφετείο Λάρισας μόλις εχθές.

ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης Ψαροπούλου

και Δικηγόρος

ΥΓ. Εδώ και τουλάχιστον μια εβδομάδα περιμένουμε η Εισαγγελία Αρείου Πάγου να διατάξει επείγουσα προκαταρκτική για την ανυπαρξία πυρασφάλειας των καθισμάτων των βαγονιών των τρένων, που κυκλοφορούν και αφορά όλους μας. Ταξιδεύουμε με δική μας ευθύνη …..