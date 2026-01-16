Ψηφιακό Άλμα: Βοήθεια στο Διαδίκτυο - Real.gr

Σεμινάρια ενδυνάμωσης ψηφιακών δεξιοτήτων για γυναίκες με καρκίνο μαστού.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ανακοινώνει την έναρξη του νέου προγράμματος «Ψηφιακό Άλμα: Βοήθεια στο Διαδίκτυο», για γυναίκες με εμπειρία καρκίνου μαστού, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Μέσα από 3 αυτοτελή σεμινάρια, οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ή να εξελίξουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους και να εκπαιδευτούν στη χρήση απαραίτητων ψηφιακών εργαλείων, που σχετίζονται με τη διαχείριση της υγείας τους και το Σύστημα Υγείας.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των ασθενών μέσα από την ανάπτυξη απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων, οι οποίες θα τις βοηθήσουν να διαχειρίζονται τα θέματα υγείας τους με μεγαλύτερη αυτονομία, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα καθαρά έσοδα του Greece Race for the Cure®.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια δύο (2) ωρών και πραγματοποιείται στα γραφεία του Συλλόγου (Ηπείρου 11, 2ος όροφος).

Ο 1ος κύκλος σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί:

• Επίπεδο Αρχαρίων (Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, 2μμ-4μμ): Εξοικείωση με βασικά ψηφιακά εργαλεία (π.χ. λειτουργίες έξυπνων συσκευών, σύνδεση σε Wi-Fi, ασφαλής χρήση, εγκατάσταση εφαρμογών, περιήγηση σε ιστοσελίδες, δημιουργία & χρήση email)

• Μεσαίο Επίπεδο (Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, 2μμ-4μμ): Αυτονομία σε βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. άυλη συνταγογράφηση, πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενή, κλείσιμο ραντεβού)

• Προχωρημένο Επίπεδο (Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, 2μμ-4μμ): Ψηφιακή ανεξαρτησία (π.χ. ηλεκτρονική αίτηση ΚΕΠΑ, κατάθεση δικαιολογητικών, χρήση MyHealth app & ψηφιακού φακέλου, προστασία προσωπικών δεδομένων, δημιουργία προσωπικού ημερολογίου υγείας).

Δηλώσεις Συμμετοχής

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε γυναίκες με εμπειρία καρκίνου μαστού και η παρακολούθηση είναι εντελώς δωρεάν.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται αποκλειστικά τηλεφωνικά στο 210 4180006 (εσωτ. 29), από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου έως και Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, ώρες 11πμ-3μμ.

Κατά τη δήλωση συμμετοχής, κάθε ενδιαφερόμενη θα απαντά σε σύντομο ερωτηματολόγιο, ώστε να καθοριστεί το κατάλληλο για εκείνη επίπεδο, βάσει των ψηφιακών της δεξιοτήτων.

Σημαντικές Πληροφορίες:

• Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η κατοχή και χρήση προσωπικού tablet, smartphone ή laptop κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

• Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε επιπέδου, οι συμμετέχουσες θα μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο διαθέσιμο επίπεδο, εφόσον το επιθυμούν.

Περισσότερα: https://almazois.gr/psifiako-alma-voitheia-sto-diadiktyo/

Ο πρώτος κύκλος των σεμιναρίων πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του ΚΕΜ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.