Ψηφιακό Πελατολόγιο χωρίς κόπο: Η Rentalqube παρουσιάζει την ολοκληρωμένη λύση Google Cloud για τις επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων - Real.gr

Η Rentalqube, ο Google Cloud Global Build Partner και VIVA ISV Partner, παρουσιάζει μια καινοτόμο πλατφόρμα ειδικά σχεδιασμένη για να αυτοματοποιήσει και να εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες στις ελληνικές επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μηχανών και ποδηλάτων.

Η νέα υπηρεσία συνδυάζει την ισχύ του Google Cloud με την τεχνογνωσία της Rentalqube, προσφέροντας μια λύση που καλύπτει κάθε ανάγκη, από την οργάνωση του στόλου μέχρι την πλήρη φορολογική συμμόρφωση και το ψηφιακό πελατολόγιο της ΑΑΔΕ.

Η πλατφόρμα της Rentalqube δίνει τέλος στην απώλεια χρόνου και τον φόρτο εργασίας, αυτοματοποιώντας κρίσιμες διαδικασίες:

● Ψηφιακό Πελατολόγιο: Με την εφαρμογή της Rentalqube, η υποβολή του Ψηφιακού Πελατολογίου στην ΑΑΔΕ γίνεται άμεσα και χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια. Οι επιχειρήσεις μπορούν να τηρούν τη νέα νομοθεσία χωρίς να αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο και πόρους.

● Πλήρης Οργάνωση και Διαχείριση: Η πλατφόρα προσφέρει ηλεκτρονικά συμβόλαια με ψηφιακές υπογραφές, αυτόματη έκδοση παραστατικών και διαβίβαση των στοιχείων στην πλατφόρμα myData. Επιπλέον, περιλαμβάνει διασύνδεση με web και εφαρμογές, δυναμικούς τιμοκαταλόγους και μια πληθώρα λειτουργιών που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

● Ασφάλεια και Προσβασιμότητα: Ως επίσημος συνεργάτης της Google Cloud, η Rentalqube εγγυάται τη μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων. Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή, tablet, smartphone), επιτρέποντας στους χρήστες να διαχειρίζονται την επιχείρησή τους από οπουδήποτε, με τις κορυφαίες υποδομές του Google Cloud.

Ειδική Προσφορά για την Ελληνική Αγορά

Για να ενισχύσει τις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, η Rentalqube προσφέρει το πλήρες πακέτο υπηρεσιών έως 200 οχήματα σε τιμή προσφοράς 89€ ανά μήνα (πλέον ΦΠΑ). Η προσφορά ισχύει για συμβάσεις που θα υπογραφούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα στο www.rentalqube.gr