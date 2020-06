Ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση - 11η εβδομάδα προβόλων

We stay close, not closed. Μπείτε στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση.

Για ενδέκατη εβδομάδα, το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube παρουσιάζει αρχειακές και νέες παραγωγές από το ευρύ φάσμα των δράσεών του: από την χορογράφο Τζένη Αργυρίου έως τον φιλόσοφο Simon Critchley, από νέα ραδιοφωνικά έργα έως τις συλλογές της Ωνασείοθ Βιβλιοθήκης.

Στις 17 Ιουνίου σε live YouTube premiere στις 21:00, η Τζένη Αργυρίου ανατρέχει σε μια εποχή κατά την οποία το καλλιτεχνικό έργο δεν ήταν επώνυμο, αλλά μια πρακτική που έφερνε τους ανθρώπους πιο κοντά και συνέβαλε στη συνοχή των κοινωνιών με το ΑΝΩΝΥΜΟ, την παραγωγή της Στέγης που από το 2018 που έκανε πρεμιέρα στην Αθήνα δεν σταμάτησε να ταξιδεύει σε διεθνή φεστιβάλ και οργανισμούς. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη για 5 ημέρες.

Από την Παρασκευή 12 Ιουνίου ακούστε τα νέα Radiophonics, από τη σειρά πρωτότυπων ραδιοφωνικών έργων που προστίθενται κάθε Παρασκευή στο Ψηφιακό Κανάλι, ενώ από το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Σάιμον Κρίτσλεϊ, μέσα από τα τρία νέα podcasts της σειράς με τίτλο Apply-Degger – Μια ανάλυση της σκέψης του Χάιντεγκερ στο «Είναι και χρόνος», υποστηρίζει πως η επαφή με αυτό το έργο μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου. Τέλος, την Τρίτη 16 Ιουνίου, η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη παρουσιάζει τον Δρ. Κωνσταντίνο Στάικο σε μια ομιλία για τη συλλογή βιβλίων και το σκεπτικό της Βιβλιοθήκης με τίτλο Συλλέγοντας για το ευρύ κοινό.

Αναλυτικά:

ΑΝΩΝΥΜΟ, Τζένη Αργυρίου

Διάρκεια: 60 λεπτά

Live YouTube Πρεμιέρα: Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 21:00

Διαθέσιμο έως Κυριακή 22 Ιουνίου 2020

Όταν η τεχνολογία καθορίζει τη ζωή και τις σχέσεις μας, μήπως έρχεται η ώρα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή; Μήπως πρέπει να ανεβούμε τον ποταμό μέχρι την πηγή του; Ταξίδι στην πηγή του χορού – ταξίδι στο ΑΝΩΝΥΜΟ... Το έργο βουτάει στην έκφραση των πρώτων κοινωνιών και στους χορούς τους, που βασίζονται στην ανθρώπινη επαφή, στο κράτημα, στη συνοχή της ομάδας, στη χαρά που μοιράζεται. Πετάει πάνω από την ανωνυμία, στις κοινωνίες και στην επωνυμία στο καλλιτεχνικό έργο, που εμφανίστηκαν τη βιομηχανική εποχή. Κοιτάζει με απορία τον σημερινό κόσμο, όπου η ανωνυμία των μεγαλουπόλεων συνδυάζεται με την παντελή έλλειψη σωματικής επαφής, με τη συρρίκνωση των παραδοσιακών μορφών διασκέδασης και με τη διαστρέβλωση της επωνυμίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατοπτεύει τις ζωές μας μέσα από τη συλλογική μνήμη του σώματος, την εμπειρία της μετάδοσης των παραδοσιακών χορών και την πλήρη μετουσίωσή τους σε σύγχρονη κινησιολογική γλώσσα.

Επτά χορευτές σε μια αντίστροφη πορεία προς αναζήτηση της πηγής του ομαδικού χορού, έως τις πρώτες τελετουργίες μύησης και συμμετοχής. Σημείο εκκίνησης; Το διαδικτυακό σήμερα. Γιατί ίσως το ΑΝΩΝΥΜΟ να μην είναι ακριβώς μια παράσταση, αλλά μια τελετή αποσύνδεσης από την ψηφιακή καθημερινότητα. Μια μεγάλη πολυεθνική ομάδα από χορογράφους, θεωρητικούς, μουσικούς, δασκάλους παραδοσιακών χορών διαφόρων πολιτισμών, σύγχρονους χορευτές, παραδοσιακούς μουσικούς και εικαστικούς, που όλοι ανταλλάσσουν εμπειρία, μοιράζονται, μαθαίνουν, ανακαλύπτουν, μεταμορφώνουν. Αυτή είναι η αναπαράσταση ενός χορού που, αν και έχει δημιουργούς, επιμένει να αυτοπροσδιορίζεται ως «ανώνυμος», αναζητώντας τις ρίζες του σε τελετουργίες μύησης και συμμετοχής. Αυτή είναι η παράσταση που γεννήθηκε από τις πηγές του ποταμού και αφού ταξίδεψε σε διεθνή φεστιβάλ, σας καλεί τώρα να τη ζήσετε και «ψηφιακά».

Σύλληψη & Χορογραφία: Τζένη Αργυρίου

Ερμηνευτές: Ερμής Μαλκότσης, Δήμητρα Μερτζάνη, Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Ιωάννα Παρασκευοπούλου, Σταυρούλα Σιάμου, Νάνσυ Σταματοπούλου, Δημήτρης Σωτηρίου

Δραματουργία: Miguel Angel Melgares

Σκηνογραφία & Εικαστική Επιμέλεια: Βασίλης Γεροδήμος

Πρωτότυπη Μουσική & Ηχητικός Σχεδιασμός: Pepe Garcia Rodriguez

Σχεδιασμός Φωτισμών: Αλέκος Γιάνναρος

Σχεδιασμός Κουστουμιών: Ιωάννα Τσάμη

Σχεδιασμός & Προγραμματισμός Διαδραστικών Μέσων: Στράτος Μπιχάκης

Ηχοληψία: Αντώνης Νικηφόρος

Έρευνα για τη Σωματοποίηση των Ψηφιακών Μέσων: Ερατώ Τζαβάρα

Βοηθός Χορογράφου & Παραγωγής: Δανάη Γιαννακοπούλου

Βοηθός Χορογράφου: Αμαλία Κοσμά

Βοηθός Σκηνογράφου: Μαριλένη Βούρτση

Βοηθός Έρευνας & Εφαρμογών: Δανάη Αρσενία

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Amorphy

Σχεδιασμός Παραγωγής: Κωνσταντίνος Σακκάς

Οργάνωση & Εκτέλεση Παραγωγής: Delta Pi

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συμπαραγωγή: Rencontres chorιgraphiques internationales de Seine-Saint-Denis (Γαλλία), Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (Ελλάδα)

Με την υποστήριξη του Κέντρου Έρευνας του Χορού «Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν»

https://www.onassis.org/el/whats-on/anonimo

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη |Συλλέγοντας για το ευρύ κοινό (2017)

Διάρκεια: 104 λεπτά

Μια ομιλία για την ιστορία, το περιεχόμενο της συλλογής βιβλίων και τους στόχους της Ωνάσειου Βιβλιοθήκης. Μάθετε τη διαδικασία και το σκεπτικό συλλογής της βιβλιοθήκης και την ιστορική σημασία της.

Στην ομιλία του Δρ. Κωνσταντίνου Στάικου, Ιστορικού του Βιβλίου και Αρχιτέκτονα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε έντυπα και χειρόγραφα ιδιαίτερης καλλιτεχνικής και πνευματικής αξίας.

https://www.onassis.org/el/whats-on/collecting-general-publi

Simon Critchley, Apply-Degger – Μια ανάλυση της σκέψης του Χάιντεγκερ στο Είναι και Χρόνος (2020)

13ο Επεισόδιο – Προκαταβολική Αποφασιστικότητα: 61 λεπτά

14ο Επεισόδιο – Εκστατική Χρονικότητα: 42 λεπτά

15ο Επεισόδιο –Ο Χρόνος του Καθημερινού Κόσμου: 99 λεπτά

Ο Σάιμον Κρίτσλεϊ, φιλόσοφος, συγγραφέας, Καθηγητής Φιλοσοφίας στο New School και μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ωνάση, θεωρεί πως η ανάγνωση του έργου Είναι και Χρόνος του Martin Heidegger μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου. Και επιχειρεί, με τη συγκεκριμένη σειρά podcasts, να εξηγήσει πώς μπορεί να συμβεί αυτή η αλλαγή. Το Apply-Degger είναι μια μεγάλης φόρμας καταβύθιση στο πιο σημαντικό βιβλίο φιλοσοφίας των τελευταίων 100 ετών. Κάθε επεισόδιο παρουσιάζει μία από τις βασικές έννοιες της φιλοσοφίας του Χάιντεγκερ. Όταν ολοκληρωθούν, τα επεισόδια θα παρουσιάζουν το σύνολο αυτού του έργου σε όσους διακατέχονται από περιέργεια, σοβαρότητα και ενδιαφέρον, αλλά απλώς δεν έχουν τον χρόνο να στρωθούν και να διαβάσουν τις 437 πυκνογραμμένες σελίδες του βιβλίου. Ο Κρίτσλεϊ ευελπιστεί, με τη σειρά αυτή, να αναδείξει τα πεδία εφαρμογής που μπορεί να βρει η σκέψη του εγχειρήματος του Χάιντεγκερ στην καθημερινή ζωή, με τρόπο διαφωτιστικό, εμψυχωτικό και ωφέλιμο.

Με τις αργές, καθαρές και ενδελεχείς εξερευνήσεις των ιδεών του Χάιντεγκερ στο Είναι και Χρόνος, ο Κρίτσλεϊ έχει την πεποίθηση πως «η γνήσια φιλοσοφία μπορεί να εξηγηθεί με απλότητα και σαφήνεια. Αλλά αυτό χρειάζεται κάποιον χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει βεβιασμένα. Πρέπει λοιπόν να κατεβάσουμε ρυθμούς, να πάρουμε τον χρόνο μας, να ανοίξουμε τα αφτιά μας και να σκεφτούμε σε βάθος. Για μία φορά, ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο.» Αυτή την εβδομάδα διατίθενται τα επεισόδια: Προκαταβολική Αποφασιστικότητα, Εκστατική Χρονικότητα, Ο Χρόνος του Καθημερινού Κόσμου.

https://www.onassis.org/el/video/apply-degger-heideggers-project-being-and-time-simon-critchley

Radiophonics

Διάρκεια: 29 λεπτά

Πώς αλλάζει το θέατρο του ραδιοφώνου στην εποχή του λεγόμενου «Διαδικτύου των Πραγμάτων» (Internet of Things); Πώς ανταποκρίνεται το ραδιοφωνικό θέατρο στα «έξυπνα» συστήματα και στην αδιάκοπη συνδεσιμότητα; Πώς αλλάζουν οι νέες τεχνολογίες τον ορισμό, τη σύνθεση, τον στόχο και την εμβέλεια του παραδοσιακού ραδιοφωνικού θεάτρου; H σειρά Radiophonics περιλαμβάνει έργα που δημιουργήθηκαν μέσα από ένα ανοιχτό κάλεσμα, το οποίο έγινε το 2016 σε επιμέλεια Χρήστου Καρρά & Θοδωρή Χιώτη, αλλά και νέα έργα εν μέσω πανδημίας.

Είμαστε πλέον βυθισμένοι σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που μας εκπαιδεύει να βλέπουμε σε υψηλή ανάλυση: η όρασή μας βελτιώνεται και διευρύνεται από την ψηφιακή τεχνολογία με αναπάντεχους τρόπους. Τι συμβαίνει όμως με τα όσα ακούμε; Πώς επιδρά η τεχνολογία στις ιστορίες που λέγονται αυτή τη στιγμή, στις ιστορίες που ακούμε; Πώς μπορεί η τεχνολογία να μας βοηθήσει να αφηγηθούμε αυτές τις ιστορίες; Το θέατρο του ραδιοφώνου ήταν μια μοναδική εμπειρία: ήταν το πρώτο διαδραστικό μέσο για να αφηγηθούμε ιστορίες. Δεδομένων των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων, πώς μπορεί να ακούγεται σήμερα ένα θεατρικό έργο για το ραδιόφωνο;

Radiophonics - ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Επεισόδιο 4 (2020)

Διάρκεια: 2’35’’

«Η καλή λογοτεχνία είναι ειδήσεις που παραμένουν ειδήσεις» έλεγε ο Έζρα Πάουντ.

Μπορούν οι ειδήσεις να αποτελέσουν πρώτη ύλη για ένα ραδιοφωνικό έργο; Την απάντηση δίνει το έργο ΕΙΔΗΣΕΙΣ, που αποτελεί την «ανα-σύνταξη» των σημαντικότερων ειδήσεων της εβδομαδιαίας επικαιρότητας. Βυθισμένοι καθημερινά μέσα σε ένα συνονθύλευμα ειδήσεων, αλλά και fake news, πόσες από αυτές πραγματικά συγκρατούμε; Πόσο εύκολο είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας; Οι λέξεις συνωστίζονται, συνθλίβονται και αφήνουν τελικά πίσω τους έναν θόρυβο. Αυτή την πορεία της πληροφορίας αποτυπώνει ο μηχανισμός του έργου ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

Ένας μηχανισμός αλγορίθμων που τροφοδοτείται εβδομαδιαία και παράγει συνεχώς νέες αφηγήσεις. Οι σημαντικότερες ειδήσεις-λέξεις αναδεικνύονται με στατιστική ανάλυση κειμένου, μετατρέπονται σε ήχους και έπειτα μιξάρονται με θραύσματα λόγου κάθε μορφής, εμπνευσμένα από την επικαιρότητα. Το αποτέλεσμα είναι μια αλγοριθμική μείξη ήχων, η οποία συνθέτει το ηχοτοπίο των γεγονότων με τον λόγο, με σκοπό να δημιουργήσει ένα απρόσμενο δελτίο ειδήσεων. Μια ηχητική αφήγηση της επικαιρότητας με μέσα τις ψηφιακές τεχνολογίες, τον ήχο, τον λόγο.

Δραματουργία: Νικόλας Χανακούλας

Στατιστική ανάλυση κειμένου και σχεδιασμός ήχου: Γαβριήλ Καμάρης

Ανάπτυξη αλγορίθμων σε περιβάλλον PureData: Φώτης Κοντομίχος

Οργάνωση-Εκτέλεση Παραγωγής: Delta Pi

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Η τέταρτη εκπομπή αφορά την εβδομάδα 23 του 2020 που ξεκινά τη Δευτέρα 1/6/2020 και κλείνει την Κυριακή 7/6/2020.

Εκφώνηση: Θάνος Τοκάκης

Χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Παρακμή της Δύσης» του Oswald Spengler, μτφρ. Λευτέρης Αναγνώστου, εκδόσεις Τυπωθήτω, 2003.

Γαλάτεια (2018)

Διάρκεια: 26 λεπτά

Ραδιοφωνικό θεατρικό έργο για τρεις φωνές και ηλεκτρονική επεξεργασία

Δημιουργοί: Νίκος Παλαμάρης, Ανδρέας Λεβισιανός

Με αφετηρία τον Πυγμαλίωνα από τις «Μεταμορφώσεις» του Οβίδιου, ο Νίκος Παλαμάρης και ο Ανδρέας Λεβισιανός παρουσιάζουν μια εκδοχή του μύθου εστιάζοντας στη σχέση του δημιουργού με το έργο του. Ο Πυγμαλίων παρουσιάζεται ως ένας καλλιτέχνης που συγκινείται από την ομορφιά του έργου του και εύχεται να ζωντανέψει, για να τον απαλλάξει από τη μοναξιά του. Ωστόσο, το δημιούργημά του, η Γαλάτεια, έχοντας δική της πλέον βούληση, αποφασίζει να αποδεσμευτεί από τον δημιουργό της. Η ερωτική προσμονή και οι προσδοκίες του Πυγμαλίωνα δεν ικανοποιούνται. Γίνεται μάρτυρας μιας χειραφέτησης αντίστοιχης με αυτήν του έργου που, φεύγοντας από τα χέρια του δημιουργού, διαγράφει τη δική του πορεία.

Μουσική Σύνθεση, Ηχητικός Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Ραδιοσκηνοθεσία: Νίκος Παλαμάρης, Ανδρέας Λεβισιανός

Κείμενα:

Οβίδιος, «Πυγμαλίων» από τις «Μεταμορφώσεις» (Κεφ. Χ, 245-297), μτφρ. Θεόδωρος Ι. Γιαννάτος, Αθήνα: Δίφρος, 1966

Δημήτρης Δημητριάδης, «Τέχνη» από το «Λήθη και άλλοι τέσσερις μονόλογοι»,

Αθήνα: Άγρα, 2000

Γαλάτεια: Μαρία Όλγα Αθηναίου

Πυγμαλίων: Μιλτιάδης Φιορέντζης

Αφήγηση: Μαίρη Μηνά

Επιμέλεια κειμένων, συντονισμός παραγωγής: Κατερίνα Τσεσμετζή

Ηχογράφηση: Studio 19st.

https://www.onassis.org/el/initiatives/radiophonics

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 11ης ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

RADIOPHONICS

ΕΙΔΗΣΕΙΣ – Επεισόδιο 4 - Διαθέσιμο από Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 (2020)

Γαλάτεια - Διαθέσιμο από Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 (2018)

PODCASTS

Simon Critchley, Apply-Degger – Μια ανάλυση της σκέψης του Χάιντεγκερ στο Είναι και Χρόνος (2020)

Διαθέσιμο από Σάββατο 13 Ιουνίου 2020

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη | Συλλέγοντας για το ευρύ κοινό (2017)

Διαθέσιμο από Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

ΧΟΡΟΣ

Τζένη Αργυρίου, ΑΝΩΝΥΜΟ (2018)

Live ΥouΤube premiere Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 στις 21:00

Διαθέσιμο έως Κυριακή 22 Ιουνίου

Συνεχίζονται

ΘΕΑΤΡΟ

Γιάννης Χουβαρδάς, Άμλετ του Σαίξπηρ (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Μιχαήλ Μαρμαρινός, Φάουστ του Γκαίτε (2014) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

blitz Theatre Group, LateNight (2012) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Δημήτρης Ξανθόπουλος, Ο Μοσκώβ-Σελήμ του Γεώργιου Βιζυηνού (2016) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Έκτορας Λυγίζος, RoomService, των John Murray/Allen Boretz (2013) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Νίκος Καραθάνος, Βυσσινόκηπος του Άντον Τσέχοφ (2015) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Αργυρώ Χιώτη, Vasistas, Θεία Κωμωδία του Δάντη (2017) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Δημήτρης Καραντζάς, Τα Κύματα της Βιρτζίνια Γουλφ (2015) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Δημήτρης Καραντζάς, Ρομπ/ Rob του Ευθύμη Φιλίππου (2018) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Αργυρώ Χιώτη, Vasistas, Αίματα του Ευθύμη Φιλίππου (2014) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Λένα Κιτσοπούλου, Κοκκινοσκουφίτσα, Το πρώτο αίμα (2014) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Antigone Now Festival, Onassis USA Antigone in Ferguson (2016)

Onassis Youth Festival (2019) | Λίγα Τετραγωνικά | Σκηνοθεσία: Άρης Λάσκος & Αναστασία Γιαννάκη | 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας

Onassis Youth Festival (2019) | Πράσινη Γραμμή | Σκηνοθεσία: Μάρθα Μπουζιούρη, Εριφύλη Γιαννακοπούλου | 1ο Γυμνάσιο Πειραιά

Onassis Youth Festival (2019) | Καλοκαιρινή Βροχή | Σκηνοθεσία: Βάσια Ατταριάν, Μυρτώ Μακρίδη | 41ο Γυμνάσιο Αθηνών

Onassis Youth Festival (2019) | Όνειρο ³ | Σκηνοθεσία: Αγγέλικα Σταυροπούλου & Στέφανος Αχιλλέως (Ομάδα Cheek-Bones) | 3ο Λύκειο Αιγάλεω

ΧΟΡΟΣ

Κυριάκος Χατζηιωάννου, Erotikon / Higher States, part 3 (2019)

Αγγελική Στελλάτου, Σταύρος Γασπαράτος, Επτά Θανάσιμα Αμαρτήματα (2011)

Λενιώ Κακλέα, Πρακτική Εγκυκλοπαίδεια, Αποκλίσεις (2019)

Πατρίσια Απέργη, Ομάδα Χορού Αερίτες, Cementary (2017)

RootlessRoot, Kireru (2012)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ντοκιμαντέρ για το Tectonics Athens 2019 (2019)

Δημήτρης Καμαρωτός, Atlas Αθήνα, A Sound Cartography οf Europe (2019)

Georgia Spiropoulos, Eror (The pianist) (2019)

Μedea Electronique, Ηχώ και Νάρκισσος (2018)

Κωνσταντίνος Βήτα - ARTιfacts ensemble, Συγκατοίκηση (2013)

Klangforum Wien, Happiness Machine (2019) (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους)

Λένα Κιτσοπούλου, Rebetika: The Blues of Greece , Onassis USA (2019)

Tuned City – Αρχαία Μεσσήνη (2018) | ντοκιμαντέρ από τη δράση

Blaine Reininger secret concert (2018)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ηλίας Γιαννακάκης, Ο Άμλετ στο μυαλό του Γιάννη Χουβαρδά (2015) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Ηλίας Γιαννακάκης, Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός στο εργαστήρι του Φάουστ (2015)

Λεωνίδας Κωνστανταράκος (Alaska), XApartments (2017) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, YellowFieber (2015) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Μαρίνα Δανέζη, Σωματείο Ρακοσυλλεκτών (2011) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Ντοκιμαντέρ για το Dancing to Connect 2020 (Καλαμάτα, 2020) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Ντοκιμαντέρ MixedRealities (2019) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

ΛΕΞΕΙΣ& ΣΚΕΨΕΙΣ

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Τεχνητή Νοημοσύνη 2.0 (2017)

Διαθέσιμο από Τρίτη 2 Ιουνίου (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Ο George Pelecanos, σε μια συζήτηση με τη Μαριλένα Αστραπέλλου (2014) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στη Στέγη (2017) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Werner Herzog (2019) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Χριστίνα Καραφυλλιά, ντοκιμαντέρ για την που έλυσε δύο άλυτα μαθηματικά προβλήματα (2019) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Guerilla Girls (2017) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Daniel Mendelsohn, Narcissus Now Festival USA , podcast (2015)

Narcissus & Acting , με τον Paul Giamatti και τη Vanessa Grigoriadis (2015)

ΣΥΝΕΔΡΙA

CIRCULAR CULTURES Design. Fashion. Crafts. Α΄ Μέρος (2020)

Crafting The Future Α΄ Μέρος (2019) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Crafting The Future Β΄ Μέρος (2019) (με ελληνικούς υπότιτλους)

Onassis Symposium: The Role of the Artist in Society (2016) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

DIGITAL

Ντοκιμαντέρ MixedRealities (2019) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κορωνοϊός και Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Ντοκιμαντέρ για το Dancing to Connect 2020 (Καλαμάτα, 2020) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Αρχείο Καβάφη, Eπτά ποιήματα, Επτά μαθήματα, «Συμεών» (2017)

Αρχείο Καβάφη, Επτά ποιήματα, επτά μαθήματα, «Ο Δημάρατος» (2017)

Αρχείο Καβάφη,Επτά Ποιήματα, Επτά Μαθήματα «Περιμένοντας τους Βαρβάρους», (2017)

Αρχείο Καβάφη, Επτά ποιήματα, Επτά μαθήματα, «Επάνοδος από την Ελλάδα» (2017)

Αρχείο Καβάφη, Επτά ποιήματα, Επτά μαθήματα, «Εν τω Μηνί Αθύρ» (2017)

Αρχείο Καβάφη: Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών «Μιαν Υδατογραφία Άνευ Υπογραφής» Α΄ Μέρος (2019)

Αρχείο Καβάφη: Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών «Μιαν Υδατογραφία Άνευ Υπογραφής» Β΄ Μέρος (2019)

Αρχείο Καβάφη: Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών «Μιαν Υδατογραφία Άνευ Υπογραφής» Γ΄ Μέρος (2019)

Αρχείο Καβάφη: O Daniel Mendelsohn συζητά με τον Δημήτρη Παπανικολάου (2014)

Αρχείο Καβάφη: Από το Καβαφικό Αρχείο στο Λογοτεχνικό Πεδίο του Μεσοπολέμου (2019)

Αρχείο Καβάφη: Ο Καβάφης πάει σχολείο (2020)

Αρχείο Καβάφη: "επήγα" Cavafy International Summer School (2019)

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη | Η περιήγηση ως εμπειρία και καταγραφή (2017)

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη, Έργα τέχνης εμπνευσμένα από την Οδύσσεια του Ομήρου (2017)

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη, MobilisinMobile: Η Βιβλιοθήκη ως υπέρτατο τέρας του δυτικού φαντασιακού (2017)

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη, Ήχοι του Διαστήματος & Μουσική (2017)

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη: Η Έλξη του Αγνώστου (2017)

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη: Ελληνική Νομαρχία, Ήτοι Λόγος περί Ελευθερίας, Παρά Ανονίμου του Έλληνος, Εν Ιταλία, 1806 (2017)

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη: « Έρωτος Αποτελέσματα…», Εν Βιέννη της Αούστριας, 1792 (2016)

Δημήτρης Νανόπουλος, Από τον Διαφωτισμό στον Διαφωτονισμό (2016)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εικαστικοί Διάλογοι 2013

ONASSISUSA

Simon Critchley, Let'sWalkwithFionaShaw (2017) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Stefanos Tsivopoulos, WeAntigone (2016) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Onassis Symposium: The Role of the Artist in Society (2016) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Λένα Κιτσοπούλου, Rebetika: The Blues of Greece (2019)

Antigone Now Festival, Antigone in Ferguson (2016)

Narcissus & Acting , με τον Paul Giamatti και τη Vanessa Grigoriadis (2015)

PODCASTS

Simon Critchley, Apply-Degger – Μια ανάλυση της σκέψης του Χάιντεγκερ στο Είναι και Χρόνος (2020)

Paul Holdengrδber, The Quarantine Tapes | Henry Rollins (2020) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Paul Holdengrδber, The Quarantine Tapes | William Gibson (2020)

Paul Holdengrδber, The Quarantine Tapes | Maira Kalman (2020)

Simon Critchley on Looking at the Contemporary World Through the Lens of Punk, Greek Tragedy, and Humor At a Distance (2020)

Daniel Mendelsohn, Narcissus Now Festival USA (2015)

Onassis USA: Narcissus Now | podcast: Άγγελος Χανιώτης (2015)

RADIOPHONICS

ΕΙΔΗΣΕΙΣ – Επεισόδιο 1 (2020)

Συναντήσεις (2017)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ – Επεισόδιο 2 (2020)

Radio Traces (2017)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ – Επεισόδιο 3

Πώς τα ποιήματα-πόλεις